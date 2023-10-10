Глава СК России Бастрыкин заинтересовался судьбой униженного школьника в Бердске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на свой контроль ход проверки по инциденту в Бердской школе. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

— В социальных сетях размещено видео, на котором несовершеннолетний мальчик из Новосибирска подвергается унижению и насилию со стороны сверстников. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение проверки, — говорится в сообщении.

Председатель СК России поручил доложить ему о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, что инцидент произошел 7 октября. Ученики пятого класса поставили ребенка из параллельного класса на колени, заставили сложить руки в молитвенном жесте и просить прощения. Процесс был снят на камеру. Обидчики потребовали клятвы, что ученик параллели не будет более обзываться, иначе видео попадет к друзьям агрессора. Отметим, что мальчику, стоящему на коленях, угрожали электрошокером.

По заявлению Наталья Руппель, заместитель директора школы № 11 по воспитательной работе, причиной для унижения стало то, что школьник обозвал двух других ребят во время смены классов на уроке. Дети ушли на разборки за пределы школьного двора.

Ранее редакция сообщала, что школьники рассказали, почему одноклассница порезала подругу под Новосибирском.