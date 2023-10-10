В автобусе Новосибирска выросли съедобные грибы

В новосибирском автобусе № 23 выросла грибница. Столь необычной находкой поделился новосибирец Дмитрий Кречетов в ВКонтакте. Сам снимок был сделан Василиной Кречетовой.

— Вот это по-настоящему экологически чистый транспорт, — отметил сибиряк.

Один из комментаторов поста сделал экспертное наблюдение и рассказал, что это вешенки.

— Можно собирать, — поделился мнением житель города.

Другой же комментатор предположил, что такими темпами скоро начнут расти опята прямо в общественном транспорте.

Вешенка, или вёшенка — съедобный пластинчатый гриб из рода вешенок семейства вешенковых. Он редко растет в одиночку, чаще группами.

Напомним, что не так давно, 3 октября, новосибирские грибники праздновали Всемирный день грибника.

Ранее редакция сообщала о том, что сибиряки спасли маленького щенка дворняжки в Караканском бору.