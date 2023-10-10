Подростки издевались над сверстником на парковке «Ашана» в Новосибирске

В воскресенье, 9 октября, на нижнем этаже парковки у Ашана группа подростков издевалась над одним ребенком. Об этом сообщает паблик «NSK456, Юбилейный, Снегири, Родники, Новосибирск» в Вконтакте.

Всего было пять подростков. Трое действовали, а двое снимали все происходящее на мобильные телефоны.

– Мальчишка громко плакал, и противостоять обидчикам не мог, – отметила в своем посте сибирячка по имени Марина.

Наблюдать за происходящим со стороны женщина не смогла. Она разогнала детей и испортила все планы юных блогеров. Пока Марина звала охрану обиженный ребенок куда-то скрылся, а вот шайка малолетних обидчиков не спешила прятаться.

– Дальше с ними вел разговор уже охранник, которому они несли какую-то охинею о том, что снимали безобидное видео для Tik-Tok, – подчеркнула женщина.

Напоследок Марина сказала, что нужно не оставлять такой инцидент безнаказанным, и что обиженный мальчик явно знает нападавших.

В комментариях под постом откликнулась мать мальчика, над которым издевались.

– Моего ребёнка избили, причём они хорошо общались ещё и одноклассники, – отметила Юлия.

Она собирается писать заявление, а сегодня, 10 октября, вечером с ней встретится один из родителей обидчиков. По ее словам, полиция уже начала проверку.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели подростка в Новосибирске.