Глава СК взял на контроль проверку по делу о детях, оставленных в запертой квартире в Новосибирске

Проверку информации об оставленных детях в квартире Новосибирска проконтролирует председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщили в информационном центре. Руководитель регионального следственного управления Евгений Долгалев доложит о ее результатах и установленных обстоятельствах.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из многоквартирных домов Калининского района мать оставила одних дома детей 3-х и 5-ти лет. Соседи услышали ночью плач детей, которые звали маму, и обратились за помощью в компетентные органы. Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вскрыли дверь и передали детей полиции.

Следственные органы проводят проверку по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее редакция сообщала, что на мать, бросившую сына в квартире на 2 суток, возбудили дело в Новосибирске.