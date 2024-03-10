Большинство новосибирцев выступает за отмену ЕГЭ

Большинство новосибирцев считают, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) нужно отменить. За его отмену проголосовал 61% опрошенных жителей города, сообщили аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Поддержали экзамен лишь 15% опрошенных.

— Противников ЕГЭ больше среди респондентов старше 45 лет (74%). Положительно о ЕГЭ чаще отзывались респонденты моложе 34 лет (23%),— говорится в исследовании.

Отмечается, что учителя тоже в большинстве своем выступают против ЕГЭ. Критикуют госэкзамен 59% респондентов.

Опрос проводился во всех округах РФ в период с 27 февраля по 6 марта. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. В нем приняли участие 1600 респондентов.

Ранее редакция сообщала, что популярные предметы ЕГЭ назвали в Минобразования Новосибирской области.