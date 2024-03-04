На мать, бросившую сына в квартире на 2 суток, возбудили дело в Новосибирске

Стало известно продолжение истории о матери-кукушке, которая заперла в съемной квартире сына и пропала на двое суток.
Проголодавшийся мальчик кричал с балкона и звал на помощь. Ребенка вызволили из плена спасатели, накормили и передали полицейским. Вскоре нашли и непутевую мать, которая занималась устройством личной жизни.
Известно, что 29-летняя женщина приехала в Новосибирск из Гурьевска Кемеровской области. Наталья сняла квартиру в Советском районе города и перестала заботиться о сыне.
― Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения матерью возложенных обязанностей по воспитанию и уходу за несовершеннолетним ребенком, ― прокомментировала старший помощник по СМИ регионального СК Елена Коновалова.
Сейчас следователи выясняют условия жизни и воспитания мальчика в данной семье. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены в прокуратуре района на контроль.
Ранее редакция писала, что глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования данного инцидента.
Фото: соцсети.
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