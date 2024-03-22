Глава СК взял на контроль жестокое обращение с ребенком в детском саду в Сибири

Полуторогодовалый мальчик упал с лестничного пролета, когда воспитатель оставила детей без присмотра.

Инцидент произошел в марте 2024 года в одном из частных детских садов республики Алтай. В конце рабочего дня родители пришли за сыном и обнаружили на его голове и теле многочисленные ушибы и кровоподтеки. Об этом они сообщили в правоохранительные органы, добавив, что воспитатель также применила в отношении их малыша физическую силу.

В заключении судмедэксперта указано, что полученные травмы не причинили вред здоровью пострадавшего малыша.

— По сообщению о жестоком обращении с малолетним ребенком воспитателем частного детского сада СК Майминского района организована проверка, — пояснила Infopro54 старший помощники руководителя СУ СК РФ по республике Алтай по связям со СМИ Олеся Тодокова.

Сейчас следователи опрашивают руководство и персонал дошкольного учреждения, родителей пострадавшего ребенка, а также исследуют условия нахождения детей в образовательном учреждении.

Проверку инцидента на контроль взял глава СК России.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по республике Алтай представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении, — добавили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 3-летний ребенок-аутист больше года терпел истязания в детском саду. Заведующая свято верила, что об издевательствах никто не узнает.