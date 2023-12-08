«Он даже говорить не мог»: малыш-аутист больше года терпел насилие в детском саду Новосибирска

Трехлетний Матвей* полтора года посещал частный детский сад в Новосибирске. Все это время его родители думали, что ребенок просто вредничает и не хочет идти в группу, ведь многим детям не нравится рано просыпаться и весь день проводить с чужими людьми. Но однажды в родительском чате одна из мам опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, где воспитатели избивают детей. Затем это видео появилось в социальных сетях. За дело взялся Следственный комитет. Так, выяснилось, что все ребятишки в группе систематически подвергались издевательствам.

― Мой Матвей особенный мальчик, у него аутизм. Официально он инвалид. В детский сад для социализации нам рекомендовал пойти лечащий врач. Мы выбрали именно частный, где за 30 тысяч рублей в месяц, нам обещали комфортные условия, развитие и индивидуальный подход. Я сразу поставила в известность заведующую о диагнозе ребенка и обо всех ограничениях, которые нам рекомендованы, ― рассказала Infopro54 Ксения, мама Матвея.

Женщина даже в самом страшном сне не могла себе представить, сколько страхов натерпелся ее малыш в этом учреждении. Молодая воспитатель, которая проработала в садике меньше года, рассказала, что бить детей заставляла заведующая.

― Они ― богатые, пусть плачут и страдают. Почему кому-то в этой жизни достается все, а кому-то ничего? Эти дети избалованные, их только так и надо воспитывать, ― наставляла заведующая весь персонал.

Но это далеко не все ужасы, которые происходили за закрытыми дверями дошкольного учреждения. Сотрудники признались, что пыточной комнатой являлся туалет, где нет видеокамер. Именно там руководитель детсада избивала ребятишек. После издевательств она приказывала смазать места от ударов сливочным маслом, чтобы не было синяков.

― Матвей не умеет еще разговаривать, поэтому не мог мне пожаловаться. Да, я периодически видела синяки у него, но воспитатели всегда очень логично это объясняли: бежал, споткнулся, упал, случайно ударился. Я даже не придавала значения особого, ведь это ребенок, и он активный. Мне в голову не могло прийти что-то криминальное. Правда, я замечала, что когда детей встречала заведующая, то мой сын категорически не хотел идти в группу, он своим поведением выражал страх, не шел обниматься, плакал, ― вспоминает Ксения.

Это уже позже мать узнала, что ребенок подвергался постоянным унижениям и побоям. Кроме того, персонал серьезно рисковал его здоровьем. Мальчику было нельзя употреблять в пищу молочную продукцию, но его кормили с общего стола без всяких ограничений. Повезло, что у малыша не случился никакой приступ.

Сибирячка признается, что к детскому саду у нее была на тот момент только одна претензия ― сын не показывал никаких результатов и успехов в реабилитации и развитии.

― Мы параллельно ходили в группу, где занимаются с детьми-аутистами. У многих ребят там шел явный прогресс. А у Матвея нет. Он все время как будто откатывался назад. Это теперь я понимаю, что происходило в тот период. Теперь мы начали реабилитацию заново, ― говорит мама трехлетнего мальчика.

Сейчас ребенок благополучно посещает муниципальный детский сад. Он бежит туда с удовольствием каждое утро и не приходит домой с синяками и ссадинами.

― После случившегося тогда мне заведующая написала сообщение, что-то из разряда «поймите меня и простите». То есть столько времени дети и мой сын страдали, а нам теперь понять и простить? Я не знаю, как в итоге суд их накажет, но наша семья будет еще требовать компенсацию за реабилитацию ребенка и возмещение тех трат, которые по факту улетели в трубу с таким жестким воспитанием. Вообще, я считаю, что этих людей нельзя и близко подпускать к детям, ― рассказывает Ксения.

В настоящее время Следственный комитет продолжает расследовать уголовные дела по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, а также по статье «Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц». Заведующей предъявлено обвинение за оказание услуг для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Фигурантам продлен срок заключения под стражей до конца января 2024 года.

*Имя ребенка изменено.