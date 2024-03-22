Рассказываем, где в Новосибирске появились новые дорожные камеры

Ещё на трех перекрестках заработали комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД в Новосибирске.
По данным регионального Центра организации дорожного движения, камеры установлены на пересечении улиц Вокзальная Магистраль — Сибирская, Красина — Дзержинского, Тюленина — Гребенщикова.
— Комплексы фиксируют нарушения и передают материал в ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области для вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях, – говорится в сообщении центра.
Ранее редакция сообщала о том, что новые камеры установят на двух перекрестках в Новосибирске.
Фото: Freepik — wirestock
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