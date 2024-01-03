Глава СК заинтересовался ЧП с сорванной крышей со школы под Новосибирском

Председатель СК России взял на контроль проверку инцидента с сорванной со школы крышей в селе Таскаево Новосибирской области.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву представить доклад о промежуточных результатах проверки по факту ЧП и принятом по итогам решении, — сообщили в региональном СК.

Инцидент произошел в селе Таскаево Барабинского района 1 января во время сильной бури. Порывами ветра со здания школы сорвало новую крышу. Ранее кровлю на здании заменили на новую, однако, работы были выполнены некачественно. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

Ранее редакция сообщала о ЧП в Барабинском районе, где ветром со школы сорвало кровлю.