Прокуратура заставила СФР выплатить детское пособие жительнице Новосибирска

Жительница Новосибирска обратилась за помощью в прокуратуру после того, как ей отказали в выплатах детского пособия в региональном СФР. Надзорным органом была проведена проверка в отделении Социального фонда России по Новосибирской области.

— Проверкой установлено, что вопреки требованиям закона ОСФР по Новосибирской области не приняты исчерпывающие меры, направленные на получение информации из налоговых органов о наличии доходов у заявителя. Это и послужило основанием для формального отказа в назначении пособия, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

На основании выявленных нарушений прокурор внес представление руководителю отделения. После вмешательства надзорного ведомства СФР назначил женщине получение детского пособия, а так же сделал перерасчет ранее не выплаченной суммы.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 января 2024 года в Новосибирской области на 4,9% увеличится размер детских пособий.