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В Барабинском районе Новосибирской области произошло ЧП

  • 02/01/2024, 15:15
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В Барабинском районе Новосибирской области произошло ЧП
Из-за сильного ветра в селе Таскаево со здания школы сорвало крышу.

В селе Тоскаево Барабинского района Новосибирской области произошло чрезвычайное происшествие. Сильный ветер сорвал новую крышу со здания средней школы.

Местные жители выражают негодование в социальных сетях, сетуя на то, что ремонт крыши был сделан некачественно, и теперь абсолютно непонятно, как их дети будут учиться после новогодних каникул.

В комментариях группы Вконтакте «Новости дня Каинск Барабинск» участники возмутились тем, что случилось, и сошлись на том, что будет целесообразно привлечь прокуратуру для оценки работы строителей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирскую школу обязали выделить по 2,5 метра на каждого ученика.

Фото из группы Вконтакте «Новости дня Каинск Барабинск»

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирcк

Теги : ЧП в Тоскаево Сорвало крышу дети


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