В Барабинском районе Новосибирской области произошло ЧП

В селе Тоскаево Барабинского района Новосибирской области произошло чрезвычайное происшествие. Сильный ветер сорвал новую крышу со здания средней школы.

Местные жители выражают негодование в социальных сетях, сетуя на то, что ремонт крыши был сделан некачественно, и теперь абсолютно непонятно, как их дети будут учиться после новогодних каникул.

В комментариях группы Вконтакте «Новости дня Каинск Барабинск» участники возмутились тем, что случилось, и сошлись на том, что будет целесообразно привлечь прокуратуру для оценки работы строителей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирскую школу обязали выделить по 2,5 метра на каждого ученика.