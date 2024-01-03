Новосибирскую пенсионерку наградили медалью за помощь бойцам СВО

Пенсионерку из районного поселка Чаны Новосибирской области наградили медалью «Золотое сердце России» за помощь бойцам Спецоперации. Об этом сообщили волонтеры движения «Тепло матери — Фронту»

— До начала спецоперации никто в посёлке и не предполагал, что пенсионеры способны на такую сплочённость. Однажды заглянув в волонтерский центр, люди уже не могут поступать иначе. Каждый день они стараются внести посильный вклад в одно большое дело общей Победы, — говорится в сообщении в группе движения в «ВКонтакте».

Вместе с Надеждой Мариненко пошивом необходимого и сбором помощи для бойцов занимаются еще порядка 20 местных волонтеров, все они — пенсионеры.

Кроме балаклав, женщины изготовили и отправили для участников СВО более сотни блиндажных матрасов и подушек, маскировочные сети, наколенники, кровоостанавливающие турникеты.

Ранее редакция сообщала о главе Убинского района Олеге Конюке, который доставляет гуманитарную помощь и автомобили для бойцов СВО.