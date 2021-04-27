Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по ситуации на заводе «Тяжстанкогидропресс»

— В связи с обращением депутата Государственной думы РФ Веры Ганзя о ситуации с банкротством на новосибирском заводе «Тяжстанкогидропресс», а также задолженностью предприятия по заработанной плате перед работниками, Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России оперативно возбудить уголовное дело и добиться реальной помощи людям в рамках расследования уголовного дела, — говорится в сообщении СКР.

Напомним, в феврале ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой. 11 апреля работники «Тяжстанкогидропресса» провели митинг и написали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать в структуру госкорпорации «Ростех». 13 апреля активы «Стиллайна», находящиеся в залоге (недвижимость, оборудование и техника), были выставлены на торги. Их результаты планируется подвести в конце мая.

В мае ситуацию, сложившуюся на ПАО «Тяжстанкогидропресс», планируют изучить депутаты Госдумы.