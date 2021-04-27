Цены на детский отдых в Новосибирске выросли до 20%

Правительство Новосибирской области намерено обеспечить участие детских лагерей региона в программе туристического кешбэка. В рамках программы федеральный бюджет будет субсидировать родителям половину стоимости путевок в детские летние лагеря в 2021 году. По словам исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристических организаций (НАТО) Светланы Фоменко, стационарные лагеря и туроператоры должны выполнить ряд требований, чтобы участвовать в программе. В частности, необходимо получить новые идентификаторы TID/MID у своего банка-эквайера: по этим идентификаторам учитываются покупки и начисляется возврат за детский отдых. Необходимо подключить интернет-эквайринг и установить отдельные Terminal ID (TID) и Merchant ID (MID). Для программы кешбэка на услуги детских лагерей в Ростуризме сейчас разрабатывается отдельный модуль по приему заявок организаций-партнеров об участии. О начале его работы будет объявлено в ближайшее время (письмо Федерального агентства по туризму от 23.04.2021 г. № 5612/ЕЛ). По мнению Фоменко, интерес к участию в программе проявят все игроки рынка детского отдыха в Новосибирской области, а также других регионов Сибири.

Родители тоже должны будут выполнить ряд условий, чтобы получить 50% от стоимости путевки. Оплата за отдых должна быть проведена по карте платежной системы «МИР» одного из банков-участников программы лояльности. Программой кешбэка можно воспользоваться единовременно, стоимость путевки не ограничена. Однако семья должна первоначально найти деньги для того, чтобы оплатить полную стоимость путевки, и только потом рассчитывать на возврат.

Между тем, как сообщили опрошенные Infopro54 участники рынка, цены на детский отдых в сезоне-2021 уже выросли, по сравнению с 2019 годом.

— В общей сложности по России, в зависимости от региона, подорожание составляет от 10 до 20% от стоимости 2019 года. Напомню, в 2020 году отрасль детского отдыха почти 9 месяцев была на карантине из-за пандемии, летний сезон мы пропустили полностью, — поясняет Андрей Данилков, председатель правления Фонда развития детских лагерей. — В этом году цены на путевки поднялись не только из-за инфляции. Плюс, судя по обсуждениям в нашей профессиональной группе, все российские лагеря отдыха намерены проиндексировать цены на процент, который берет за обслуживание платежная система «МИР» — от 1,6 до 2,6%, в зависимости от банка, обслуживающего карты. Эти суммы не были ранее заложены в расходы. Но на родителях это не скажется, так как в итоге за путевку с кешбэком они заплатят меньше, чем в 2019 году.

Как ранее сообщал Роспотребнадзор, детские оздоровительные лагеря в России летом смогут принять 75% от расчетного объема отдыхающих. Участники рынка сомневаются, что даже эти места будут востребованы. На фоне пандемии доходы населения серьезно упали, а большинство родителей просто опасается отправлять детей в лагерь.

— По моему мнению, в лагеря поедут те дети, чьи родители за год вперед начали планировать и откладывать деньги на путевку. Возможно, приедет часть детей, которые ранее летом отдыхали за границей. Но не думаю, что их будет много. К сожалению, у туристов, отдыхающих за рубежом, сформировалось устойчивое мнение, что отечественные лагеря не соответствуют их ожиданиям, — говорит Андрей Данилков.

Еще одна проблема, которая может осложнить работу индустрии детского отдыха, — продление учебного года. В некоторых школах из-за пандемии дети уже учатся практически до середины июня, а из-за длинных майских праздников учебный год может снова увеличиться.

— В школы будут направлены письма для корректировки учебного плана из-за того, что четыре рабочих дня в мае у нас выпадают. Возможно, придется внести изменения из-за окончания учебного года, но эти изменения не коснутся выпускных классов, — на этой неделе на оперативном заседании заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В результате детские оздоровительные лагеря рискуют остаться без первой смены.

— Летние лагеря открываются 1-3 июня, а учебный год продлен до 10-14 июня. Это продление сказывается самым негативным образом на загрузке лагерей, на сегодняшний день, по оценке экспертов, продажа путевок первой смены значительно просела, — констатирует Андрей Данилков.

По информации Минсоцразвития, в Новосибирской области проживают более 320 тысяч детей в возрасте от 7 до 17 лет. С учетом особенностей летней оздоровительной кампании этого года (75% наполняемости) организованным отдыхом и оздоровлением планируется охватить более 106 тысяч детей. В регионе откроются 52 загородных лагеря и 957 лагерей с дневным пребыванием. Малыми формами занятости будут охвачены более 200 тысяч детей. В целях дополнительной занятости в загородных лагерях планируется проведение 96 профильных смен с общим охватом более 8 тысяч детей. Общий объем средств на летнюю оздоровительную кампанию — 467 млн рублей. Для решения первоочередных задач по укреплению материально-технической базы региону дополнительно выделена субсидия в 120 млн.