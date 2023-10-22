Мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию дороги до ледовой арены

Мэрия выдала разрешение на реконструкцию дороги к новой ледовой арене Реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности к многофункциональной ледовой арене. Информация размещена на сайте мэрии.

Согласно документу. Реконструкции подлежать 12 участков общей площадью 335 948 кв. метров.

Напомним, состояние дороги, а именно строительные материалы, используемые при ее создании, стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Александра Мысика — руководителя муниципального предприятия «Модернизация и Развитие Транспортной Инфраструктуры» (МЕТРО МиР, ранее МУП УЗСПТС). Он проходит подозреваемым по 3 уголовным делам, связанными с превышением полномочий.

В январе 2023 года глава Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров на общении с журналистами рассказал, что дорогу к многофункциональной ледовой арене «Сибирь-Арена» нельзя эксплуатировать из-за некачественного песка, который использовали при ее строительстве.

— Дорога не введена. Тот песок, который использовался (и на сегодня это уже установлено рядом экспертиз), не позволяет эксплуатировать дорогу с надлежащим качеством. Через какое-то время ее либо вспучит, либо она провалится. Понятно, что, пока нет перепадов температур, все стоит ровно. По нашим оценкам, чтобы восстановить объект, нужна сумма около 300 млн рублей, — заявлял тогда Александров.

Ранее редакция сообщала, что новая ледовая арена обошлась Новосибирску в 16 миллиардов рублей.