На следующей неделе в Новосибирске ожидается снег и похолодание

Рабочая неделя в Новосибирске начнётся со снегопада. Осадки будут идти всю неделю.

Согласно прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 23 октября, в Новосибирске ожидается дождь, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха составит днем +3+8 градусов, а ночью опустится до -4 градусов. По области в ночные часы температура может опускаться до -7 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров секунду, с порывами до 18 м/сек днем и до 23 м/сек — ночью.

По данным сервиса Яндекс.Погода, осадки, преимущественно в виде снега, будут идти до четверга. Дневная температура уже в пятницу, 27 октября, опустится до 0 градусов.

Сервис gismeteo.ru также обещает всю неделю осадки в виде снега. Самым теплым днем, согласно прогнозу, станет четверг. Именно в этот день дневная температура воздуха может подняться до 11 градусов. Однако, уже в выходные она опустится до -1 градуса.

Накануне госавтоинспекция рекомендовала автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону. В ведомстве подчеркнули, что необходимо обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, заряда аккумулятора и заменить летние шины на зимние.

Ранее редакция рассказывала, что жители Новосибирска делятся фотографиями разрушений после сильного ветра.