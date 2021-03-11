Глава Следственного комитета по Новосибирской области временно отстранён от должности

В ходе расширенного заседания коллегии Следственного комитета России и подведении итогов работы в 2020 году, выяснилось, что несмотря на общие высокие результаты работы следственных органов, в ряде следственных управлений были выявлены серьезные недостатки, говорится на сайте ведомства.

К примеру, в следственном управлении по Новосибирской области отмечено ухудшение качества следствия: более 100 уголовных дел за год были возвращены на доработку, что значительно хуже средних общероссийских показателей. Выросло число уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, следовательно, возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних. Увеличилось число требований надзорного ведомства об устранении нарушений закона в ходе следствия, а также количество обращений жителей Новосибирской области, поступающих в центральный аппарат, что уже ранее неоднократно озвучивалось в рамках еженедельных совещаний при председателе СК России. Возглавляет СК РФ по Новосибирской области генерал-майора юстиции Андрей Лелеко.

Замечания коллегии СК РФ также возникли к работе управлений по Тверской и Курской областей, Республики Калмыкия.

— Анализ работы этих подразделений показал, что причинами допущенных нарушений являются управленческие ошибки руководящего состава, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях, неправильно расставленные приоритеты в организации учебно-воспитательной работы региональных следственных управлений и иные факторы, —уточняется в пресс-релизе СК России.

В итоге в отношении руководителей региональных следственных управлений было назначено проведение комиссионных служебных проверок для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений. На время проведения проверок руководители отстранены от исполнения должностных обязанностей.