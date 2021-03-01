Глава Убинского района пошел на третий срок

— 26 февраля сессия Убинского района рассмотрела вопрос избрания главы. 20 депутатов из 25 — подавляющим большинством проголосовали за Олега Конюка. Он избран главой района на третий срок, — сообщил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Олег Конюк («Единая Россия») руководит Убинским районом с 2010 года. До этого был главой Ермолаевского сельсовета

В 2018 году в отношении Олега Конюка было возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий. Кроме того, в этом же году чиновник заинтересовал правоохранительные органы в связи с делом о незаконной охоте. По обоим делам суд главу района оправдал.