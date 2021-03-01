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«Сибстекло» открывает точки сбора отходов стекла в трех городах России

  • 01/03/2021, 12:10
«Сибстекло» открывает точки сбора отходов стекла в трех городах России
Компания планирует увеличить поставки стеклобоя на 20-25%.

ООО «Сибирское стекло» расширяет географию сбора отходов стекла для собственных производственных нужд: в интересах предприятия ООО «Гласс Рециклинг» (обе компании входят в РАТМ Холдинг) открывает базы по приемке стеклобоя в Иркутске и Хабаровске, а также в Воронеже, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

По словам исполняющего обязанности генерального директора ООО «Сибстекло» Антона Мора, локации определяли по наличию транспортных коридоров.

— Например, Хабаровск — один из крупнейших логистических центров на Дальнем Востоке – соединен с Южно-Сахалинском, Комсомольском-на-Амуре, Владивостоком, Уссурийском, Благовещенском и Биробиджаном, Иркутск – с Читой, Улан-Удэ и Кызылом. До конца года в Восточной Сибири начнет работать еще одна база – в Красноярске. Таким образом, мы рассчитываем сформировать эффективный грузопоток вторичного сырья в Новосибирск с накопительных площадок. А туда стеклобой будет поступать от мелких и средних поставщиков (ТСЖ и управляющих компаний МКД, кафе и ресторанов, предприятий, которые эксплуатируют полигоны или осуществляют там сортировку ТКО, производителей окон и т.д.). Для части из них транспортировка стеклобоя является дорогой, значит, будем забирать сами. Где-то, опираясь на договоренности с регоператорами по обращению с ТКО, установим баки для селективного сбора отходов – стеклянные фракции отправят на наши базы, — отметил Антон Мор.

Он рассказал, что для улучшения качества вторсырья, на площадках организуют разделение стеклобоя по цвету, а также его первичную подготовку к переплавке – удалят пробки, металлические частицы, органику.

— Как правило, так называемым «мусорным» компаниям заниматься стеклобоем невыгодно: в отсутствие оптических сепараторов вручную извлекать осколки стекла из смешанных отходов, спрессованных в мусоровозе при перемещении на полигон, – процесс трудоемкий и затратный по времени, — отмечает Антон Мор. — С учетом транспортных расходов стекло, собранное нами в других регионах, обойдется дешевле, как минимум в полтора раза, чем у фирм-посредников. Это, помимо прочего, позволит сдерживать цены на готовую продукцию.

В компании подчеркнули, что экономическая и экологическая повестки на «Сибстекле» тесно взаимосвязаны. Выпускать стеклотару без стеклобоя технологически сложнее, применяя его, совершенствуют характеристики стекла. Одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны полезных ископаемых. Поскольку стекло подлежит переработке неограниченное количество раз, замедляются темпы истощения минеральных запасов. Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на 3%. В результате снижаются выбросы углекислого газа в атмосферу, а стекловаренные печи выгорают не через 7-10 лет, а через 10-15.

В настоящее время «Сибстекло» приобретает в среднем примерно 3,5 тыс. тонн стеклобоя в месяц. За год в стекловаренных печах переплавляют 55 тыс. тонн отходов стекла, в том числе, производственных. По прогнозам, к сентябрю 2021 года поступление стеклобоя на предприятие должно вырасти на четверть. Однако, соотношение стеклобоя и природных компонентов при изготовлении стеклотары пока останется прежним.

– В первом квартале 2021 года планируем ввести в эксплуатацию новую стекловаренную печь мощностью 375 тонн стекломассы в сутки, производительность стекольных комплексов станет больше на 25%, а вслед за ней и потребность завода в стеклобое, – поясняет Антон Мор.

По его словам, задача на ближайшие два года – увеличить долю стеклобоя в составе сырья с 25-30% до 40-45%, что повысит эффективность хозяйственной деятельности «Сибстекла» и минимизирует техногенное воздействие на городскую экосистему.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : стеклобой Сибстекло РАТМ Холдинг


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