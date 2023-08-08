Из Сибири на экспорт ушло более 200 тонн меда

За полгода таможенники оформили свыше 203 тонн натурального мёда на экспорт из Сибирского федерального округа. Наш регион обогнали пчелы из Приволжского и Центрального округов.

— Наибольшие объемы поставок осуществлялись из Алтайского края и Новосибирской области. Кроме того, экспорт мёда осуществляли омские и красноярские организации, — сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Более всего натуральное лакомство полюбилось жителям Республики Казахстан. В эту страну было отправлено 76 тонн продукта. Также сибирский мед пользуется популярностью у сладкоежек Китая, Беларуси, Монголии.