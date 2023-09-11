Глава ВТБ Андрей Костин определил главные направления развития банка до 2026 года

«Первое — развитие розницы, которым мы будем заниматься очень активно. Второе — развитие отношений в секторе, который мы называем системой «глобального Юга». Потому что миру требуется создание новой, альтернативной расчетной и финансовой системы, которая не была бы связана с долларом и евро», — сказал он.

По словам Костина, задача банка сегодня «стать ближе к человеку, его потребностям». Планируется, что к 2026 году банк увеличит число клиентов до 35 млн, а их долю в общем портфеле банка до «хотя бы 40%».

Второе важное направление стратегии — создание системы «глобального Юга».

«Мы активно будем продвигать работу по созданию альтернативной финансовой инфраструктуры [не связанной с западными странами] в практической плоскости. От этой работы во многом зависит развитие всей страны, которая сохраняет очень большой экспортный потенциал», — сказал глава ВТБ.

Он напомнил, что был одним из первых, кто поднял вопрос о необходимости дедолларизации более чем 10 лет назад.