Инаугурация Андрея Травникова на второй срок произойдет 15 сентября

Инаугурация Андрея Травникова на второй срок полномочий губернатора Новосибирской области намечена на 15 сентября. Согласно предварительным результатам выборов Травников победил с большим отрывом. Об этом сообщает Atas.info.

Традиционно местом статусных церемоний в Новосибирске является ГКЗ им. Каца.

При явке 31,86%, победу одержал действующий губернатор Андрей Травников. По данным правительства Новосибирской области, в голосовании приняли участие около 700 тысяч граждан. За Андрея Травникова проголосовало более полумиллиона избирателей (526282) или 75,72% участвовавших в голосовании жителей региона.

Напомним, что в Новосибирской области на выборах работало 1 804 постоянных избирательных участка, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения). Ключевая кампания — выборы губернатора. Помимо региональных выборов в области проходили 23 избирательных кампании по дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в 15 районах и городе Бердске. Проголосовать можно было с 8 утра 8 сентября до 8 вечера 10 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что Роман Яковлев прокомментировал итоги выборов губернатора Новосибирской области.