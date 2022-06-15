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Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности

  • 15/06/2022, 14:40
Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин обратился к правительству РФ с идеей создать постоянно действующую группу из крупнейших банков и представителей Минпрома и Минэкономики для поддержки различных отраслей промышленности в России. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

новости бизнесаПо его словам, сегодня в банки приходит много компаний и частных инвесторов с проектами по импортозамещению.

«Я даже обратился к правительству с идеей создать постоянно действующую группу из крупнейших банков и представителей Минпрома и Минэкономики, чтобы задавать приоритеты, какие отрасли и какие продукты есть смысл в первую очередь поддерживать. Если, например, создать единую платформу, ей может пользоваться не одно предприятие-инвестор, а целые отрасли. Такие истории требуют комплексного подхода. Они не всегда могут быть сверхприбыльными, но обеспечат цепочку производств, целый ряд предприятий и отраслей», – отметил Андрей Костин.

Топ-менеджер добавил, что капитал возвращается в страну, так как бизнес на фоне ухода западных конкурентов увидел перспективы инвестиций в Россию.

«Думаю, все деньги, которые зарабатывает бизнес, будут оставаться и вкладываться только внутри страны, и это большие возможности. Да, трудно сделать технологический прорыв в условиях, когда развитые страны закрыли к себе доступ. Но надо опираться на свои силы плюс на поддержку тех стран, которые смогут поставлять технологии», – считает президент ВТБ.

По его мнению, российские компании найдут пути импортозамещения не только за счет новых поставщиков, но и развивая собственные производства.

«Все-таки российские бизнесмены – люди очень энергичные, я это вижу по нашим клиентам. Процессы будут идти, постепенно будем восстанавливаться, поэтому мой прогноз на 2024 год позитивный – с возобновлением роста экономики», – сказал Андрей Костин.

По прогнозам топ-менеджера, в случае развития импортных операций рыночная цена доллара на конец года составит 70–75 рублей. При этом темпы снижения ключевой ставки будут замедляться.

«Центробанк сейчас решительно снижает ключевую ставку. И за это его руководство можно только похвалить. Если инфляция окажется придавлена, ЦБ может снижать и дальше. Регулятор хорошо понимает, что задача экономического роста тоже важна, и будет использовать любую возможность, если инфляция ее предоставит, но темпы снижения ключевой ставки будут существенно замедляться», – заключил президент ВТБ.

Фото с сайта vtb.ru

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : меры поддержки ВТБ


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