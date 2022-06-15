Рекламодателям

Ставки снижены: как сэкономить до 1,4 млн рублей на покупке квартиры возле метро

  • 15/06/2022, 14:23
новостройки в Новосибирске
1,4 млн рублей — реальная экономия при покупке квартиры-студии в ЖК «Расцветай на Красном», расположенном в 5 минутах от станции метро «Заельцовская».

Только в июне квартиру в масштабном проекте ГК «Расцветай» можно приобрести по субсидированной ставке от 5,5%*. Эти условия действуют по программам «Семейная ипотека» и «Ипотека с господдержкой».

«Расцветай на Красном» расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская». Это композиция из 12 зданий переменной этажности, объединенных в единый архитектурный ансамбль. Общая площадь проекта — около 9 га. Это единственный участок в районе площади Калинина, где можно добиться камерности, безопасности при всех преимуществах проживания в центре рядом с метро.

В жилом комплексе представлены дома от 3 до 30 этажей. Наличие 3, 5, 7 и 8-этажных объектов в «Расцветай на Красном» — неоспоримое достоинство проекта, так как в Новосибирске по линии метро нет малоэтажных новостроек.

На территории «Расцветай на Красном» будет создана собственная инфраструктура. На первых этажах жилых домов располагаются коммерческие помещения, спроектированные с учетом требований современного стрит-ритейла: высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки.

новостройки в Новосибирске

«Расцветай на Красном» подходит семьям с детьми. С одной стороны, это выстроенная жизнь в центре города-миллионника, сложившаяся социальная инфраструктура района. А с другой — безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера. 7 детских садов, 8 школ, среди которых лицей №159, гимназия №9, частная школа «Аврора», ТРК «Ройял Парк», ТРЦ «Калина Центр» — все в шаговой доступности. Рядом с «Расцветай на Красном» расположены знаковые зеленые зоны и места отдыха новосибирцев: зоопарк имени Р.А. Шило и Дендрологический парк.

Придомовая территория «Расцветай на Красном» зонирована для разных сценариев активностей и отдыха. На площадке детям 3-6 лет можно поиграть с песком и водой, а подросткам и взрослым — побегать по дорожкам со специальным прорезиненным покрытием, позаниматься спортом или просто пообщаться в беседках.

Сейчас в «Расцветай на Красном» открыты продажи в 30-этажном и доме переменной этажности. В домах — более 20 планировочных решений: от компактных студий до просторных 4-комнатных квартир. Предусмотрены кухни-гостиные, два санузла, гардеробные, витражные окна и французские балконы.

Новости бизнесаОфис продаж «Расцветай на Красном»:
Красный проспект, 165
тел.: +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф
VK
канал Яндекс-Дзен
Телеграм-канал
 
*При условии комплексного страхования. Подробные условия по ипотечному кредитованию уточняйте по телефону: 255-88-22
Банки-партнеры: АО Банк ДОМ.РФ ; ПАО Сбербанк; АО Альфа-Банк и др.
Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектная декларация: наш.дом.рф

470

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Новосибирцы взяли в мае почти 56 тыс кредитов

Больше всего новых займов пришлось на кредитки. А вот к ипотеке интерес новосибирцев упал.
Читать статью >>
новости Новосибирска

«Мусорную» концессию предлагают разбить на несколько лотов

А также рассмотреть вариант реализации проекта исключительно за счет бюджетных средств.
Читать статью >>
Русфонд

Русфонд собирает деньги на лечение маленькой Полины

Необходимо собрать — 172 582 рубля.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Компании адаптируются к новой ситуации на рынке грузоперевозок контейнеров

Частично выпавшее предложение заместили азиатские партнеры, частично спрос скорректировало сокращение грузопотока.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Рынок недвижимости на жестком стопе

Все материалы
Лента новостей

Новосибирцы взяли в мае почти 56 тыс кредитов

15/06/2022, 16:18

«Мусорную» концессию предлагают разбить на несколько лотов

15/06/2022, 15:40

МегаФон запустит обновленного голосового ассистента с уникальными возможностями

15/06/2022, 15:00

Русфонд собирает деньги на лечение маленькой Полины

15/06/2022, 14:50
Популярное

Напряжённость среди соискателей на новосибирском рынке труда продолжает расти

15/06/2022, 12:05

Новосибирская область снова в «красной зоне» по уровню рисков в ОСАГО

15/06/2022, 10:51

Новосибирские садоводы столкнулись с нашествием бабочек-боярышниц

14/06/2022, 19:08

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает стратегическую инициативу «Семейный капитал»

15/06/2022, 15:23

Глава ВТБ Андрей Костин предложил создать платформу для поддержки российской промышленности

15/06/2022, 14:40

Работы о развитии электросетевого комплекса Сибири журналисты представят в номинации «Надёжная энергетика» конкурса «Сибирь.ПРО»

15/06/2022, 11:48
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска