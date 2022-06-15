Ставки снижены: как сэкономить до 1,4 млн рублей на покупке квартиры возле метро

Только в июне квартиру в масштабном проекте ГК «Расцветай» можно приобрести по субсидированной ставке от 5,5%*. Эти условия действуют по программам «Семейная ипотека» и «Ипотека с господдержкой».

«Расцветай на Красном» расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская». Это композиция из 12 зданий переменной этажности, объединенных в единый архитектурный ансамбль. Общая площадь проекта — около 9 га. Это единственный участок в районе площади Калинина, где можно добиться камерности, безопасности при всех преимуществах проживания в центре рядом с метро.

В жилом комплексе представлены дома от 3 до 30 этажей. Наличие 3, 5, 7 и 8-этажных объектов в «Расцветай на Красном» — неоспоримое достоинство проекта, так как в Новосибирске по линии метро нет малоэтажных новостроек.

На территории «Расцветай на Красном» будет создана собственная инфраструктура. На первых этажах жилых домов располагаются коммерческие помещения, спроектированные с учетом требований современного стрит-ритейла: высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки.

«Расцветай на Красном» подходит семьям с детьми. С одной стороны, это выстроенная жизнь в центре города-миллионника, сложившаяся социальная инфраструктура района. А с другой — безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера. 7 детских садов, 8 школ, среди которых лицей №159, гимназия №9, частная школа «Аврора», ТРК «Ройял Парк», ТРЦ «Калина Центр» — все в шаговой доступности. Рядом с «Расцветай на Красном» расположены знаковые зеленые зоны и места отдыха новосибирцев: зоопарк имени Р.А. Шило и Дендрологический парк.

Придомовая территория «Расцветай на Красном» зонирована для разных сценариев активностей и отдыха. На площадке детям 3-6 лет можно поиграть с песком и водой, а подросткам и взрослым — побегать по дорожкам со специальным прорезиненным покрытием, позаниматься спортом или просто пообщаться в беседках.

Сейчас в «Расцветай на Красном» открыты продажи в 30-этажном и доме переменной этажности. В домах — более 20 планировочных решений: от компактных студий до просторных 4-комнатных квартир. Предусмотрены кухни-гостиные, два санузла, гардеробные, витражные окна и французские балконы.

Офис продаж «Расцветай на Красном»:

Красный проспект, 165

тел.: +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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*При условии комплексного страхования. Подробные условия по ипотечному кредитованию уточняйте по телефону: 255-88-22

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Застройщик: ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектная декларация: наш.дом.рф