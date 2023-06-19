Глава ВТБ Андрей Костин сравнил отношения с Западом с боями без правил

Такое мнение высказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: на сессии ПМЭФ-2023 «Российский банкинг на пути суверенного развития: перегруппировка сил и движение вверх», которая проходит при поддержке ВТБ.

«Вы знаете, я этот фильм [«Движение вверх»] дважды смотрел. Есть огромная разница одна — мы тогда победили, потому что были правила. Международные четкие правила, которых придерживались, и это позволили нашей команде дважды переиграть, или доиграть этот матч и добиться успеха. Сегодня мы оказались в ситуации, когда этих правил нет. Скорее это бои без правил, скорее, которые идут. Поэтому в этом плане уже и не до игр», — сказал он.

По мнению Костина, сегодня необходимо устанавливать новые правила сотрудничества в той части мира, «где нет санкций, нет запретов, где нет воровства денег и активов: то, что произошло с Центральным банком, с нашим банком, с другими нашими коллегами, которые попали под санкции».

Главная проблема, сказал глава ВТБ, не только банковского сектора, но и экономики страны в целом сейчас заключается в международных расчетах.