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Глава ВТБ Андрей Костин сравнил отношения с Западом с боями без правил

  • 19/06/2023, 10:33
Глава ВТБ Андрей Костин сравнил отношения с Западом с боями без правил
Отношение с Западом сегодня напоминают бои без правил, но время игр прошло, Россия должна выстраивать новые правила и взаимодействовать с другими странами, кто готов именно к партнерским отношениям.

Такое мнение высказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: на сессии ПМЭФ-2023 «Российский банкинг на пути суверенного развития: перегруппировка сил и движение вверх», которая проходит при поддержке ВТБ.

«Вы знаете, я этот фильм [«Движение вверх»] дважды смотрел. Есть огромная разница одна — мы тогда победили, потому что были правила. Международные четкие правила, которых придерживались, и это позволили нашей команде дважды переиграть, или доиграть этот матч и добиться успеха. Сегодня мы оказались в ситуации, когда этих правил нет. Скорее это бои без правил, скорее, которые идут. Поэтому в этом плане уже и не до игр», — сказал он.

По мнению Костина, сегодня необходимо устанавливать новые правила сотрудничества в той части мира, «где нет санкций, нет запретов, где нет воровства денег и активов: то, что произошло с Центральным банком, с нашим банком, с другими нашими коллегами, которые попали под санкции».

Главная проблема, сказал глава ВТБ, не только банковского сектора, но и экономики страны в целом сейчас заключается в международных расчетах.

«Огромные сдвиги есть. Тем не менее, здесь еще очень многое надо сделать. Большие надежды на ту работу, которую проводят банки под руководством Центрального банка по созданию цифрового рубля. Он фактически уже создан. Мне кажется, это сегодня очень перспективное направление с помощью блокчейн технологий – создание многосторонней системы расчётов, основанной на цифровых валютах», — подчеркнул Костин.

ВТБ активно участвует в работе над цифровым рублем. В прошлом году банк провел успешное тестирование прототипа платформы цифрового рубля Банка России с одновременным тестированием различных операций – открытие и закрытие кошельков, переводы между физлицами, а также оплата в пользу юрлиц. Следующий шаг — старт тестирования на реальных цифровых деньгах. Как заявлялось ранее, это произойдет после принятия законопроектов по цифровому рублю. Тестирование будет проходить на ограниченном круге клиентов и сотрудников ВТБ, а также других банков в пилоте. Со стороны ВТБ такая фокус-группа уже сформирована. По результатам работы на фокус-группе можно будет оценить готовность запуска платежей цифровым рублем в целом.

Фото с сайта vtb.ru

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Питер Новосибирск

Теги : Цифровой рубль ПМЭФ2023 ВЭД ВТБ Андрей Костин


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