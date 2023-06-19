Перед Нарымским сквером началась установка памятника Николаю Чудотворцу

— С сегодняшнего дня началась установка памятника Николаю Чудотворцу перед Нарымским сквером. Площадка огорожена, там также будет проведено благоустройство за счет областного бюджета, — сообщил на оперативном совещании в правительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

При этом мэр подчеркнул, что площадка перед Нарымским сквером будет закрыта для автомобилей.

— Это будет пешеходная зона, никакой парковки на тротуарной части на планируется, — заявил Локоть.

Напомним, на днях «Горзеленхоз» объявил тендер по выбору подрядчика по благоустройству площади между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским собором. Стартовая цена контракта — 103 млн рублей. Согласно тендерной документации, победитель должен будет провести благоустройство центральной лестницы, устройство тротуара из плитки, установить бордюры и бетонные водоотводные лотки, а также наружные сети дождевой канализации. Кроме того, подрядчик должен провести посадку деревьев и кустарников, обустроить клумбы, посеять газоны и цветы.

Напротив входа в Нарымский сквер в Новосибирске со стороны ул. Челюскинцев будет установлен памятник Николаю Чудотворцу. Памятник был изготовлен ещё пять лет назад. Он представляет собой 3,5-метровую фигуру Николая Чудотворца на 2-метровом постаменте. Изначально ее планировали поставить на Красном проспекте рядом с часовней,однако эту идею отверг городской худсовет. В 2019 году Новосибирская епархия Русской православной церкви предложила установить памятник рядом с собором.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начались работы по реконструкции Первомайского сквера.