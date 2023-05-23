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Глава ВТБ назвал задачи по стимулированию финансового взаимодействия между Россией и КНР

  • 23/05/2023, 16:47
Глава ВТБ назвал задачи по стимулированию финансового взаимодействия между Россией и КНР
Китайский юань в ближайшие десятилетия сможет заменить американский доллар в качестве основной мировой резервной и расчетной валюты, а китайская экономика станет первой экономикой мира.

Во взаимной российско-китайской торговле более 70% расчетов товарооборота обеспечивают юань вместе с рублем. О шагах, которые предстоит сделать в ближайшее время для развития финансового сотрудничества России и Китая, рассказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Речь идет о следующих направлениях работы. Во-первых, необходимо как можно быстрее завершить разработку и внедрить цифровой юань и цифровой рубль, а также обеспечить транзакции между Россией и Китаем по защищенном каналам. Во-вторых, предстоит совершенствовать безопасную инфраструктуру платежей и расчетов, полностью отказавшись от доллара и других «токсичных» валют. Требуется обеспечить граждан и бизнес обеих стран возможностью удобно переводить валюту в другую страну, а также организовать беспроблемную проводку платежей в ходе туристических поездок. Перед российскими банками стоит задача активнее привлекать китайские банки к софинансированию крупных промышленных и инфраструктурных проектов в России. И ещё одна задача: необходимость развивать рынок юаневых депозитов в России, а также юаневых финансовых инструментов, доступных российским инвесторам на китайском фондовом рынке.

«Последняя тема, связанная с возможностью более масштабного использования китайской национальной валюты на внутреннем российском рынке, особенно важна», – сказал Андрей Костин.

Глава ВТБ пояснил, что сегодня существует значительный и пока неудовлетворенный спрос на юаневую ликвидность со стороны российских компаний и граждан. Доля юаня в структуре валютных накоплений россиян составляет уже 11%, хотя еще в 2021 году такие депозиты вообще не были представлены в линейке банковских продуктов. Кроме того, юань является единственной «дружественной валютой», которая может быть эффективно использована для балансировки расчетов по операциям российских контрагентов с совместными странами-партнерами в условиях профицита в торговле с ними в пользу России.

Успешное решение названных Андреем Костиным вопросов предполагает насыщение рынков России и заинтересованных сторон соответствующими объемами юаневой ликвидности, а также согласование проведения платежей в юанях по торговым контрактам Россия – третьи страны с проведением расчетов внутри Китая.

«По нашим предварительным оценкам, объем ликвидности, который на начальном этапе потребуется для этих целей, незначителен относительно общей оффшорной юаневой денежной массы, что практически исключает возникновение дополнительных рисков для китайских контрагентов. Помимо прочего, такой шаг даст дополнительный импульс дальнейшей интернационализации китайской национальной валюты, что в конечном итоге будет способствовать становлению многополярного финансового мира», – заявил президент – председатель правления банка ВТБ.

Фото с сайта vtb.ru

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Китай ВЭД ВТБ


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