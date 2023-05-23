Глава ВТБ назвал задачи по стимулированию финансового взаимодействия между Россией и КНР

Во взаимной российско-китайской торговле более 70% расчетов товарооборота обеспечивают юань вместе с рублем. О шагах, которые предстоит сделать в ближайшее время для развития финансового сотрудничества России и Китая, рассказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Речь идет о следующих направлениях работы. Во-первых, необходимо как можно быстрее завершить разработку и внедрить цифровой юань и цифровой рубль, а также обеспечить транзакции между Россией и Китаем по защищенном каналам. Во-вторых, предстоит совершенствовать безопасную инфраструктуру платежей и расчетов, полностью отказавшись от доллара и других «токсичных» валют. Требуется обеспечить граждан и бизнес обеих стран возможностью удобно переводить валюту в другую страну, а также организовать беспроблемную проводку платежей в ходе туристических поездок. Перед российскими банками стоит задача активнее привлекать китайские банки к софинансированию крупных промышленных и инфраструктурных проектов в России. И ещё одна задача: необходимость развивать рынок юаневых депозитов в России, а также юаневых финансовых инструментов, доступных российским инвесторам на китайском фондовом рынке.

«Последняя тема, связанная с возможностью более масштабного использования китайской национальной валюты на внутреннем российском рынке, особенно важна», – сказал Андрей Костин.

Глава ВТБ пояснил, что сегодня существует значительный и пока неудовлетворенный спрос на юаневую ликвидность со стороны российских компаний и граждан. Доля юаня в структуре валютных накоплений россиян составляет уже 11%, хотя еще в 2021 году такие депозиты вообще не были представлены в линейке банковских продуктов. Кроме того, юань является единственной «дружественной валютой», которая может быть эффективно использована для балансировки расчетов по операциям российских контрагентов с совместными странами-партнерами в условиях профицита в торговле с ними в пользу России.

Успешное решение названных Андреем Костиным вопросов предполагает насыщение рынков России и заинтересованных сторон соответствующими объемами юаневой ликвидности, а также согласование проведения платежей в юанях по торговым контрактам Россия – третьи страны с проведением расчетов внутри Китая.