Экс-главе сельсовета Новосибирской области вменяют семь эпизодов мошенничества

Обвинительный приговор вынесен экс-главе одного из сельсоветов Купинского района, подозреваемой в семи эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Об этом сообщают в Следственном управлении СК по Новосибирской области. По версии следствия, бывшая чиновница направляла фиктивные приказы о премировании своего гражданского мужа руководству организации, в которой он работал.

— Однако начисляемая премия мужчине не полагалась, и в последствии присваивалась осужденной для личных нужд, — сообщают в следственном управлении. Таким образом, действиями осужденной было похищено более 200 тысяч рублей.

Подозреваемая приговорена к 3 годам лишения свободы условно.

Напомним, что по сейчас под стражей по подозрению о фиктивном трудоустройстве родственника находится и экс-глава Сузунского района Лилия Некрасова.

Ранее редакция сообщала об аресте родственника губернатора одного из сибирских регионов.