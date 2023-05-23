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Экс-главе сельсовета Новосибирской области вменяют семь эпизодов мошенничества

  • 23/05/2023, 16:48
Автор:
мошенничество экс-главы сельсовета Купинского района
Подозреваемая премировала гражданского супруга на основании фиктивных документов.

Обвинительный приговор вынесен экс-главе одного из сельсоветов Купинского района, подозреваемой в семи эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Об этом сообщают в Следственном управлении СК по Новосибирской области. По версии следствия, бывшая чиновница направляла фиктивные приказы о премировании своего гражданского мужа руководству организации, в которой он работал.

Однако начисляемая премия мужчине не полагалась, и в последствии присваивалась осужденной для личных нужд, сообщают в следственном управлении. Таким образом, действиями осужденной было похищено более 200 тысяч рублей.

Подозреваемая приговорена к 3 годам лишения свободы условно.

Напомним, что по сейчас под стражей по подозрению о фиктивном трудоустройстве родственника находится и экс-глава Сузунского района Лилия Некрасова.

Ранее редакция сообщала об аресте родственника губернатора одного из сибирских регионов.

Pixabay.com, автор Succo

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : следственный комитет мошенничество чиновника


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