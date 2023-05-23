На месте «Хмельной заставы» в «Родниках» построят высотку

Группа компаний «Поляков» (принадлежит депутату Заксобрания Новосибирской области Илье Полякову. — Ред.) получила разрешение на строительство жилого комплекса «Характер» в центре микрорайона «Родники», на улице Тюленина.

— Раньше на этом месте был легендарный, первый в Новосибирске ресторан-пивоварня «Хмельная застава», — говорит Илья Поляков.

Проект «Характер» — это 21-этажный кирпичный дом, с одно-, двух- и трехкомнатными студиями.

— На территории жилого комплекса расположится детская и спортивная площадки, парковки, а вокруг комплекса будет проведено благоустройство и озеленение. Кроме того, мы планируем вдохнуть новую жизнь в Сквер Влюбленных, расположенный по соседству, — пояснил Поляков.

Стоит отметить, что микрорайон «Родники» сегодня активно застраивается жильем разных классов. Жилищное строительство в этой локации Новосибирска ведут ГК «Стрижи», ГК «Энергомонтаж», большие планы по строительству у «СДС-Финанс» и ГК «КПД-Газстрой». Застройщиков привлекает хорошая социальная и бытовая инфраструктура района: в локации расположена одна из крупнейших городских поликлиник, школы, детские сады, развивающие центры, торгово-развлекательный комплекс «Голден Парк», а также остановки общественного транспорта.

Напомним, что недавно ООО «Специализированный застройщик “Первый”» (Входит в ГК «Поляков». — Ред.) получило разрешение на строительство клубного комплекса «Новаторы» в Заельцовском районе.

Группа компаний «Поляков» создана в 2022 году. Один из крупнейших проектов ГК — комплексное обновление микрорайона «Стрижи», включающее строительство современных жилых домов, детских садов, школы, поликлиники. Квартал «Основатели» — дебютный проект команды Ильи Полякова под новым брендом. ГК «Поляков» занимается проектированием и строительством жилых, социальных и спортивных объектов. В 2022 году компания начала строительство спортивно-оздоровительного центра с бассейном в микрорайоне «Стрижи». В микрорайоне «Родники» группа спроектировала ледовый дворец спорта на две арены. По поручению правительства Новосибирской области в 2022 году ГК «Поляков» разработала мастер-план создания нового микрорайона «Клюквенный» на территории около 210 га.

«Родники» (6-й микрорайон) — жилой микрорайон на севере Калининского района Новосибирска. Застройка территории началась в 1980-х годах. Первый дом был сдан в январе 1991 года (улица Тюленина, 1). Изначально, чтобы подчеркнуть название района, в цветовом решении застройки «Родников» преобладали белые и голубые тона.