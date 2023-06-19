Главам районов Новосибирской области поручили ужесточить контроль за нелегальными палаточными лагерями

— Летняя оздоровительная компания для детей в Новосибирской области идет в штатном режиме. Отслеживаем несанкционированные заезды, — сообщила на оперативном совещании министр социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к главам районов с требованием отслеживать не

— Мне казалось, что мы уже изжили такое явление, как нелегальные лагеря. В первую очередь нестационарные, палаточные. К сожалению, пускай единичные, но факты организации такой деятельности — предоставления таких услуг детям и родителям неофициально, фиксируются, — подчеркнул Травников. — Просьба внимательно смотрите за своими территориями. Если такие лагеря у вас обнаружатся, немедленно давайте сигнал в правоохранительные органы и Минобразования.

На минувшей неделе управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщило, что в ходе мониторинга сообщений в сети интернет на территории региона было выявлено шесть детских оздоровительных лагерей дневного пребывания, которые работали без разрешительных документов. Они не включены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей на территории Новосибирской области и не имеют заключений о соответствии санитарным нормам. 5 из них находятся на территории Новосибирска и один лагерь — в селе Раздольное.

Напомним, в этом году в летний период в регионе планировали работать 1009 организаций, в том числе 62 загородных лагеря, из них 55 стационарных и 7 палаточных, и 947 лагерей с дневным пребыванием. Всего планируется обеспечить отдых более 121 тысячи детей. В пришкольных лагерях — порядка 71 тысячи, в загородных и палаточных — около 50 тысяч детей.