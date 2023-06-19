Новосибирские справороссы выдвинули кандидата на пост губернатора области

Партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на предстоящих выборах представит бизнесмен, гендиректор ТРК «Эдем», владелец курорт- отеля «Морозово» и директор ООО Издательский дом «Партнёр» Владислав Плотников. Такое решение единогласно приняла конференция реготделения партии. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил лидер новосибирских справороссов, депутат Госдумы Александр Аксененко.

— Я избрал политический путь, считаю, что партия «Справедливая Россия» во многом соответствует моим политическим взглядам, — говорит Плотников.

Ранее Владислав Плотников выбирался от партии «Единая Россия» в Заксобрание Новосибирской области.

Что касается программы кандидата, то, как рассказывают в партии, она ещё в процессе подготовки. Однако, по словам кандидата, одними из основных пунктов станет развитие инфраструктурных проектов, повышение качества жизни граждан, привлечение в регион инвестиций.

На минувшей неделе своих кандидатов на выборы на пост губернатора Новосибирской области озвучили ЛДПР — Евгений Лебедев и КПРФ — Роман Яковлев.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 10 сентября.

Ранее о планах пойти на второй срок говорил и лидер новосибирских единороссов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.