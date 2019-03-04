Главам районов поручено ускориться с «мусорной реформой»

Районам области поручили активнее решать вопросы «мусорной реформы». Если первый этап реализации реформы — разработка технологической документации — прошёл в большинстве районов, то со вторым — заключение договоров на обслуживание с регоператором ООО «Экология-Новосибирск», — по словам министра ЖКХ Дениса Архипова, некоторые из глав затягивают.

— Второй этап работ зависит от оперативности местных администраций. Положительный пример показывает Чановский район, руководство которого активно участвовало во всех оперативных совещаниях, были заключены практически все договоры. Часть районов ещё вносит предложения регоператору, что очень сильно задерживает работу. Это Бердск, Краснозёрский, Здвинский и Мошковский районы, — перечислил Архипов на оперативном совещании.

Губернатор области Андрей Травников предупредил глав районов, что уже нужно готовить информацию по третьему этапу, связанному с реализацией конкретных мероприятий строительства полигонов, рекультивацией свалок, не только главы муниципалитетов, но и жители знали, для чего эта реформа.

Напомним, что глава регоператора, гендиректор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова уже заявляла о том, что юридические лица не торопятся заключать договоры на вывоз и утилизацию отходов. По данным конца января 2019 года, новая система утилизации действовала в 245 населённых пунктах где проживают 2,4 млн человек. В основном это городские округа, райцентры и почти все населенные пункты Новосибирского района.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области