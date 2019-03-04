 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Медицинский рынок выходит из рецессии

Коммерческая медицина взяла на вооружение тот же принцип территориального развития, что прежде исповедовал только ритейл.
  • 04/03/2019, 18:57
Автор: Игорь Смольников
Бренд клиники и конкретный врач фактически становятся равными по важности объектами продвижения.
Бренд клиники и конкретный врач фактически становятся равными по важности объектами продвижения.

Центр семейной медицины «Здравица» провел в конференц-зале отеля Marriot годовое собрание для сотрудников. Это событие было по титулу и официальному формату сугубо внутренним, корпоративным. Однако в деталях и частностях оказалось намного ярче собственного анонса. Фактически центр «Здравица» для всей коммерческой медицины Новосибирска открыл 2019 экономический год. Во-первых, «Здравица» — концепт-лидер (По версии агентства Vademecum. — Ред.) рынка, и тренды, выявленные, оглашенные и проработанные им, — ценные референции для всей отрасли в целом. Рассказ такого оператора о себе — увлекательное зрелище для всего коллегиального сообщества, поскольку публике интересно посмотреть на тренды. Пусть и под сенью конкретной марки.

— Первый, самый очевидный тренд — это возвращение рынка со стадии «самоспасения и самоподдержки» (стадии, типичной для эпохи кризисов и рецессий) на эскалатор динамичного роста и развития.

— Компания «Здравица» и 2018 год обозначила как год развития, и на 2019 заявила именно намерение экстенсии — прирост сервис-листа, городской сети, технических мощностей.

Косвенной, но яркой приметой взбодрившегося рынка стал и рекрутинговый подтекст собрания: не изменяя собственно корпоративному функционалу, «Здравица» сделала собрание открытым. Дескать, приходите на нас посмотреть, нам нужны новые таланты. А новые таланты нужны именно растущим бизнесам и растущим отраслям. В пору рецессии таланты сидят тихонько, предпочитая работу на обжитом месте и аргументы в стиле «От добра добра не ищут» или «Лучшее — враг хорошего».

В общем, на оживившемся кадровом рынке (а новая кадровая мобильность медицинской отрасли — это, к слову, тоже тренд), намек «Здравицы» был услышан и понят. Потому на собрание кроме действующих сотрудников пришли и сотрудники потенциальные — специалисты, рассматривающие компанию «Здравица» как свой карьерный вектор. А кадровая прогрессия у проекта действительно впечатляющая: в 2004 году в первом центре на улице Державина работали 33 человека, сейчас штат сети приближается к полутысяче. Обусловлено это, естественно, мощным сетевым потенциалом проекта: к 2019 «Здравица» стала сетью из пяти центров суммарной площадью в 3190 кв. м.

Пять — не закрытое множество, поскольку к концу 2019 года сеть пополнится шестой площадкой — центром на Шестом микрорайоне, известном как Родники. — Это тоже одна из примет времени — выход больших, хорошо капитализированных медицинских брендов в так называемый дальний пояс Новосибирска.

Ведь до недавнего времени типичной локацией для обобщенного образа коммерческой клиники был городской центр или районы близкие к нему по статусу. Даже на образном уровне коммерческая клиника находилась в том же предметном ряду, что и моллы, бутики, дизайн-студии и авторские интерьерные салоны. Мол, все это — только для центра. А появление «Здравицы» на «Родниках» — это почти взрывное сокрушение отраслевых клише.

Впрочем взрыв стереотипов отнюдь не был самоцелью. Как объяснила генеральный директор компании Наталья Сухарева, на роль шестой площадки изначально рассматривались две локации: в левобережье Новосибирска и в уже упомянутых Родниках. Шестой микрорайон победил, так сказать, по сумме параметров — это самый быстро урбанизируемый, самый демографически активный район, настоящий драйвер новосибирского северо-запада. С растущим и социально позитивным населением и при этом — с неизжитым инфраструктурным отрывом от «материкового» Новосибирска.

Функциональная ниша для шестого центра «Здравицы» тут выглядела рельефнее всего. Основной идеей территориального развития сети на собрании назвали принцип оптимальной функциональной досягаемости.

— Фактически, коммерческая медицина взяла на вооружение тот же принцип территориального развития, что прежде исповедовал только ритейл: теперь помимо реалии «магазин у дома» в городской быт должно войти понятие «клиника у дома».

Это, конечно, не означает, что новые площадки сетевых клиник будут рассыпаться по городской карте с кучностью «Пятерочек» и «Магнитов», но в функциональном смысле идеал тот же — оптимизированная досягаемость. В медицине это будет реализовано не по «ковровому» принципу фуд-ритейла, а по более осмотрительному кластерному — в точках, более-менее равно покрывающих собой городскую карту, но заведомо насыщенных — с достаточной населенностью, с активным трафиком. Хотя градообразование Новосибирска далеко неидеально, такие кластерные точки у него имеются в достаточном количестве. То есть, посещение врача должно быть не стресс-гвоздем дня, вышибающим человека из рабочего ритма и требующим отмены всех планов, а событием, мягко интегрированным в сити-ритм.

— Рост числа просвещенных, рационально и позитивно мыслящих пациентов был обозначен как один из интересных трендов новейшей поры.

— А встречно-возвратный тренд со стороны медицинской отрасли — приоритет точных, оперативных, хронологически оптимизированных способов взаимодействия врача и пациента. 2018 год был для клиники порой активного оттачивания новой системной роли врача. В новейшем коммуникативном концепте «Здравицы» врач из грозно нависающего оракула превращается в велнес-коуча, в программного партнера пациента. В свою очередь, сам врач становится личностным посредником бренда клиники. Его профессиональное эго — интегрированный компонент общего марочного «я».

— То есть бренд клиники и конкретный врач фактически становятся равными по важности объектами продвижения. Не будет неожиданным, если этот принцип примут к реализации и другие участники рынка.

Фото пресс-службы центра «Здравицы»

Популярное с сайта

Ученые Новосибирского ГАУ разработали технологию ускоренного разведения рыбы

Ученые Новосибирского ГАУ разработали технологию ускоренного разведения рыбы

04/03/2019, 13:57
Данная технология позволяет за один год получить товарного карпа массой до 800 грамм.
Новый кроссовер Skoda Kamiq начнут продавать летом

Новый кроссовер Skoda Kamiq начнут продавать летом

04/03/2019, 10:29
По предварительным данным, цена базовой комплектации составит 730 000 рублей
уполномоченного по правам ребенка в Новосибирске определит Москва

Кто защитит права новосибирских детей, решат чиновники из Москвы

04/03/2019, 10:23
Кандидатуру уполномоченного по правам ребенка в области сначала согласуют на федеральном и только потом на региональном уровне. Раньше было наоборот.

Актуальный разговор

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Все материалы
Новости

Главной темой конкурса журналистов «Сибирь.ПРО» в 2019 году станет «НацПРОект»

04/03/2019, 19:11

Главам районов поручено ускориться с «мусорной реформой»

04/03/2019, 18:29

«То, что сейчас будет происходить в отрасли, — это квест не для слабонервных»

04/03/2019, 17:27

Новосибирская область отличилась в капремонте

04/03/2019, 16:54

«Новосибирский завод резки металла» дебютировал на бирже

04/03/2019, 16:35

Ученые Новосибирского ГАУ разработали технологию ускоренного разведения рыбы

04/03/2019, 13:57

Новый кроссовер Skoda Kamiq начнут продавать летом

04/03/2019, 10:29

Кто защитит права новосибирских детей, решат чиновники из Москвы

04/03/2019, 10:23

Новосибирские дилеры приступили к продажам обновленного Renault Duster

04/03/2019, 10:12

Порви шаблон!

04/03/2019, 10:00

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска