Медицинский рынок выходит из рецессии

Центр семейной медицины «Здравица» провел в конференц-зале отеля Marriot годовое собрание для сотрудников. Это событие было по титулу и официальному формату сугубо внутренним, корпоративным. Однако в деталях и частностях оказалось намного ярче собственного анонса. Фактически центр «Здравица» для всей коммерческой медицины Новосибирска открыл 2019 экономический год. Во-первых, «Здравица» — концепт-лидер (По версии агентства Vademecum. — Ред.) рынка, и тренды, выявленные, оглашенные и проработанные им, — ценные референции для всей отрасли в целом. Рассказ такого оператора о себе — увлекательное зрелище для всего коллегиального сообщества, поскольку публике интересно посмотреть на тренды. Пусть и под сенью конкретной марки.

— Первый, самый очевидный тренд — это возвращение рынка со стадии «самоспасения и самоподдержки» (стадии, типичной для эпохи кризисов и рецессий) на эскалатор динамичного роста и развития.

— Компания «Здравица» и 2018 год обозначила как год развития, и на 2019 заявила именно намерение экстенсии — прирост сервис-листа, городской сети, технических мощностей.

Косвенной, но яркой приметой взбодрившегося рынка стал и рекрутинговый подтекст собрания: не изменяя собственно корпоративному функционалу, «Здравица» сделала собрание открытым. Дескать, приходите на нас посмотреть, нам нужны новые таланты. А новые таланты нужны именно растущим бизнесам и растущим отраслям. В пору рецессии таланты сидят тихонько, предпочитая работу на обжитом месте и аргументы в стиле «От добра добра не ищут» или «Лучшее — враг хорошего».

В общем, на оживившемся кадровом рынке (а новая кадровая мобильность медицинской отрасли — это, к слову, тоже тренд), намек «Здравицы» был услышан и понят. Потому на собрание кроме действующих сотрудников пришли и сотрудники потенциальные — специалисты, рассматривающие компанию «Здравица» как свой карьерный вектор. А кадровая прогрессия у проекта действительно впечатляющая: в 2004 году в первом центре на улице Державина работали 33 человека, сейчас штат сети приближается к полутысяче. Обусловлено это, естественно, мощным сетевым потенциалом проекта: к 2019 «Здравица» стала сетью из пяти центров суммарной площадью в 3190 кв. м.

Пять — не закрытое множество, поскольку к концу 2019 года сеть пополнится шестой площадкой — центром на Шестом микрорайоне, известном как Родники. — Это тоже одна из примет времени — выход больших, хорошо капитализированных медицинских брендов в так называемый дальний пояс Новосибирска.

Ведь до недавнего времени типичной локацией для обобщенного образа коммерческой клиники был городской центр или районы близкие к нему по статусу. Даже на образном уровне коммерческая клиника находилась в том же предметном ряду, что и моллы, бутики, дизайн-студии и авторские интерьерные салоны. Мол, все это — только для центра. А появление «Здравицы» на «Родниках» — это почти взрывное сокрушение отраслевых клише.

Впрочем взрыв стереотипов отнюдь не был самоцелью. Как объяснила генеральный директор компании Наталья Сухарева, на роль шестой площадки изначально рассматривались две локации: в левобережье Новосибирска и в уже упомянутых Родниках. Шестой микрорайон победил, так сказать, по сумме параметров — это самый быстро урбанизируемый, самый демографически активный район, настоящий драйвер новосибирского северо-запада. С растущим и социально позитивным населением и при этом — с неизжитым инфраструктурным отрывом от «материкового» Новосибирска.

Функциональная ниша для шестого центра «Здравицы» тут выглядела рельефнее всего. Основной идеей территориального развития сети на собрании назвали принцип оптимальной функциональной досягаемости.

— Фактически, коммерческая медицина взяла на вооружение тот же принцип территориального развития, что прежде исповедовал только ритейл: теперь помимо реалии «магазин у дома» в городской быт должно войти понятие «клиника у дома».

Это, конечно, не означает, что новые площадки сетевых клиник будут рассыпаться по городской карте с кучностью «Пятерочек» и «Магнитов», но в функциональном смысле идеал тот же — оптимизированная досягаемость. В медицине это будет реализовано не по «ковровому» принципу фуд-ритейла, а по более осмотрительному кластерному — в точках, более-менее равно покрывающих собой городскую карту, но заведомо насыщенных — с достаточной населенностью, с активным трафиком. Хотя градообразование Новосибирска далеко неидеально, такие кластерные точки у него имеются в достаточном количестве. То есть, посещение врача должно быть не стресс-гвоздем дня, вышибающим человека из рабочего ритма и требующим отмены всех планов, а событием, мягко интегрированным в сити-ритм.

— Рост числа просвещенных, рационально и позитивно мыслящих пациентов был обозначен как один из интересных трендов новейшей поры.

— А встречно-возвратный тренд со стороны медицинской отрасли — приоритет точных, оперативных, хронологически оптимизированных способов взаимодействия врача и пациента. 2018 год был для клиники порой активного оттачивания новой системной роли врача. В новейшем коммуникативном концепте «Здравицы» врач из грозно нависающего оракула превращается в велнес-коуча, в программного партнера пациента. В свою очередь, сам врач становится личностным посредником бренда клиники. Его профессиональное эго — интегрированный компонент общего марочного «я».

— То есть бренд клиники и конкретный врач фактически становятся равными по важности объектами продвижения. Не будет неожиданным, если этот принцип примут к реализации и другие участники рынка.

Фото пресс-службы центра «Здравицы»