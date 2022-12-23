Новосибирские такси будут работать по-новому

В соответствии с новым законом, теперь таксистами могут стать самозанятые, но при условии страхования ответственности. Физлица будут вправе предоставлять услуги такси только после заключения договора со службой заказа и получения разрешения на перевозку пассажиров.

Закон вводит понятия «легковое такси», «служба заказа легкового такси», «заявитель», «заказ легкового такси», «региональный реестр перевозчиков легковых такси», «региональный реестр легковых такси», «региональный реестр служб заказа легкового такси» и др. и предполагает целый ряд ограничений в работе таксистов.

Так, к управлению такси не допустят лиц:

С неснятой или непогашенной судимостью за преступления, указанные в статье 328.1 Трудового кодекса РФ.

Водителей, повторно лишенных прав в течение года после предыдущего.

Водителей, у которых есть более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.

Новые требования коснулись и внешнего вида автомобилей. Теперь на всех машинах обязательно должны быть «шашечки», а на крыше — оранжевый фонарь. Цвет автомобиля регионы должны определить самостоятельно. При этом уточняется, что салоне должна быть размещена карточка с информацией о перевозчике и водителе.

В соответствии с документом, службы заказа легкового такси смогут предоставлять услуги сразу после момента внесения сведений о них в региональный реестр служб заказа легкового такси.

Отмечается, что агрегаторы будут делить ответственность с самозанятыми водителями: в случае ДТП с самозанятым агрегатор возьмет на себя компенсацию пострадавшему пассажиру. А если сервис будет массово отдавать заказы водителям-нелегалам, его могут лишить разрешения на работу в регионе.

ФЗ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что в таксопарке «Яндекс» до конца года появится 10 тысяч новых автомобилей.

Фото: pexels.com — Brian Lazo