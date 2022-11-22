Новое уголовное дело возбуждено против главы Сузунского района

По итогам проверки реализации на территории Сузунского района программы «Чистая вода» возбуждено уголовное дело по статье «халатность» в отношении главы района Лилии Некрасовой. Об этом сообщают в прокуратуре Новосибирской области. Поводом для возбуждения дела стали нарушения, выявленные при строительстве канализационных сооружений.

— Строительство производилось с нарушениями строительных требований, о чем главе Сузунского района было известно, однако никаких мер она не предприняла, — сообщает ведомство. — В результате произошло разрушение здания канализационных очистных сооружений, чем бюджету причинен ущерб в размере более 29 млн рублей. В ходе прокурорской проверки вышеуказанные обстоятельства были вскрыты и материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.

Напомним, что Лилия Некрасова уже проходит подозреваемой по уголовному делу о фиктивном трудоустройстве в муниципальную структуру своего близкого родственника Дмитрия Некрасова. Решением суда Центрального района Новосибирска 25 октября Некрасовым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 декабря.

Ранее редакция сообщала, как программа «Чистая вода» довела до уголовного дела экс-чиновника областного правительства.