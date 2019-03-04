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Главной темой конкурса журналистов «Сибирь.ПРО» в 2019 году станет «НацПРОект»

Стартовал четырнадцатый Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО».
  • 04/03/2019, 19:11
Главной темой конкурса журналистов «Сибирь.ПРО» в 2019 году станет «НацПРОект»

Сегодня на заседании Организационного комитета дан старт четырнадцатому Межрегиональному конкурсу журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Участники оргкомитета подвели итоги реализации проекта в 2018 году и обсудили главные темы конкурса текущего года, сообщили в пресс-службе Сибирского ОИЦ.

Отмечается, что членами Оргкомитета «Сибирь.ПРО» – представителями органов государственной власти, бизнес-сообщества, экспертами и руководителями СМИ, принято решение в качестве главной темы проекта в 2019 году выбрать «НацПРОект».

В рамках темы года открыта номинация полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе – «Энергия ПРОрыва», победа в которой присуждается за материал или серию материалов, рассказывающих об использовании возможностей при реализации национальных проектов для увеличения выпуска отечественной промышленной продукции.

В новом конкурсном году приём заявок начнется 18 марта. К участию в XIV Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2018 года по 31 июля текущего года.

Финальные мероприятия и награждение победителей «Сибирь.ПРО» традиционно пройдут в рамках Сибирской медиа-недели осенью 2019 года.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» проводится при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с 2006 года.

В 2018 году состоялся тринадцатый Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». За годы работы конкурс приобрел широкую известность и репутацию независимого и объективного проекта, в котором приняли участие около четырёх тысяч авторов печатных изданий, журналистов электронных СМИ и информационных агентств.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ

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