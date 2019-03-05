Говорите, не стесняйтесь!

С 28 февраля по 3 марта в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошла выставка «Ювелирная Сибирь 2019». Мероприятие это вполне привычное и ожидаемое — и отраслевым сообществом, и обычной публикой, приезжающей на этот ювелирный форум в надежде купить что-нибудь заведомо оригинальное и эстетское. Ну или хотя бы ознакомиться с новыми веяниями. Впрочем, то обстоятельство, что у Экспоцентра теперь новый оператор (ООО «Сибирская Выставочная Компания»), придало этому линейному событию привкус новизны. Отличия в подходе были заметны уже в первый день, перед открытием. Речь об увертюре выставки — круглом столе «Ювелирная отрасль Сибири: проблемы и перспективы». Темы для диалога были достаточно аппетитные и острые: взаимодействие с надзорно-контролирующими органами, уменьшение «затененности» ювелирной отрасли, аспекты финансового мониторинга и, наконец, кадрово-творческий ресурс индустрии.

Взаимодействие с государством — тема объективно важная для ювелиров, поскольку апробирование и клеймение — это государственная монополия, скупка драгметаллов тоже под госконтролем. В контексте мер по предотвращению финансирования терроризма и экстремизма государство ко всему этому относится весьма серьезно. С другой стороны, ювелирная индустрия, при всей роскоши и ценности своих титульных материалов — это в современной России преимущественно малый бизнес. 93% предприятий отрасли квалифицируются как малые и средние. Потому и спектр проблематики у них похож на прочие МП, и манера общения с властью аналогична — судя по тому, как проявили себя собственники и управленцы, пришедшие на этот круглый стол. Интересуют их, прежде всего, режимы плановых и неплановых проверок, аспекты финансового мониторинга и таможенного контроля.

Из всех отраслей малого бизнеса «ювелирка», пожалуй, самая глобально интегрированная — ведь драгоценные и поделочные камни приходится закупать не только в России, но и в дальнем зарубежье, потому отрасль является предметом пристального внимания и отечественной таможни, и специфичной международной организации ФАТФ.

На круглом столе Оксана Нестеренко, начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО, огласила уязвимые для бизнеса места в общении с ФАТФ — вовлечение в оказание теневых финансовых услуг, существенная «затененность» отрасли. Плохое впечатление у ФАТФ — риск попасть в «серый список», что усложнит работу санкциями, повлечет ужесточение надзорной базы. А ювелирный рынок очень зависим от международного рынка. Особенно геммология. В «черном списке» ФАТФ только Иран и Северная Корея, но и от «членства» в «сером» радости немного. Впрочем, было подчеркнуто, что риск прогневить ФАТФ у России сейчас не так велик, как в 90-е и ранние 2000-е. Ибо подвижки тут налицо. Во-первых, декриминализация ювелирного дела идет настойчиво. Например, как подчеркнул Евгений Холкин, начальник Западно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора:

— Теперь не допускается постановка на единый специальный учет лиц с судимостью по экономическим статьям. А выявленные — снимаются со специального учета. Это новая норма. Во-вторых, государство ныне имеет достаточно панорамный взгляд на ювелирную отрасль. Так что, если не будет откровенно политиканской подоплеки, «серый список» России не грозит.

По словам бизнесменов-участников рынка, их куда больше абстрактного и далекого ФАТФ изнуряет не очень бескорыстная бдительность банковских надзорных служб и их творческий подход к трактовке Федерального закона №115. Службы финансового мониторинга, принадлежащие банкам, нередко блокируют финансовые операции клиентов-ювелиров, ссылаясь на пресловутый 115 закон и выявленную сомнительность контрагента, но не оглашая механику своих подозрений. А разблокируют, соответственно, за комиссию. Елена Ушакова, генеральный директор московского предприятия «Экспо Альфа» описала эту динамическую схему, не давая ни оценок, ни эпитетов. Но описала вполне красноречиво. В общем ювелиры недовольны тем, что 115 закон порой превращается в орудие корысти для банков, в средство манипуляции клиентами. И достаточно внятно просят регуляторов и органы власти или закон детализовать, или банки воспитательно образумить.

Второй тематический блок круглого стола был посвящен аспектам более ярким и гуманитарным — Мемориальному фонду Карла Фаберже и системе подготовки художников-дизайнеров для ювелирной промышленности. Впрочем, этот блок тоже не выглядел торжественно-беспроблемным. Так, Максим Соколов, заведующий кафедрой декоративно-прикладных искусств Института искусств при Новосибирском государственном университете посетовал, что негласный приоритет коммерческого абитуриентского набора не позволяет собрать на учебу достаточно зримое число будущих ювелиров.

— С одной стороны, квота на бесплатный набор слишком тесна, с другой — на коммерческое обучение способны не отнюдь не все — тут критической точкой становится либо кошелек, либо, напротив, уровень таланта. Система подготовки кадров включена, но работает она пока тяжело, с вибрациями и «багами», — констатировал Соколов.

Впрочем резюме круглого стола было безоговорочно позитивным. Участники его признали дебют формата успешным и решили, что подобные встречи отныне будут предварять собой все последующие выставки «Ювелирная Сибирь». Появятся и дочерние форматы — серия семинаров для хозяйствующих субъектов. И, конечно, все сошлись в мнении, что ценность таких мероприятий — в возможности для ювелиров живьем увидеть персонификацию государства. Не в виде абстрактной надзирающей силы, а как конкретного человека, своего собеседника.

Серебряной ложкой с дегтем тут стало лишь вот что: представителей компаний на встрече было совсем немного — и приглашение поговорить с государством напрямую они встретили с некоторым смущением. Очевидно, что к такому режиму общения они пока не привыкли и принцип реального круглого стола для них — «дар внезапный, дар нежданный». Ну да ладно, привычка — дело наживное!

Фото пресс-службы ООО «Сибирская Выставочная Компания»