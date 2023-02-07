«СИБУР» сможет выкупить половинную долю Solvay в СП «РусВинил»

Согласно документу, для совершения данной сделки не требуется никаких иных, предусмотренных законодательством России, разрешений и согласований, передает ФАН.

Напомним, что в прошлом году Путин подписал указ, в соответствии с которым сделки по приобретению и продаже долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также компаниях по переработке нефти и нефтяного сырья и производству продуктов их переработки, запрещены.

ООО «РусВинил» — совместное предприятие «СИБУРа» и бельгийской группы Solvay по производству поливинилхлорида и каустической соды. Производственный комплекс осуществляет деятельность с 2014 года. Мощности предприятия составляют 300 тысяч тонн суспензионного и 30 тыс. тонн эмульсионного поливинилхлорида в год. Выпуск каустической соды — 225 тысяч тонн в год.

Следует отметить, что в прошлом году производственные показатели «СИБУР» были в значительной степени приближены к плановым, хотя и часто возникали трудности с доступом к оборудованию, технологиям и некоторым зарубежным компонентам, о чем сообщал член правления — исполнительный директор компании Сергей Комышан.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирск планирует зайти компания «Жизньмарт» из Екатеринбурга.

Фото с сайта Кремля