ЕС разрешил ввоз без потолка цен нефтепродуктов, сделанных из российской нефти за рубежом

В Евросоюзе сделали два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты, сообщает РБК. Ограничения не коснутся продукции, произведенной из российской нефти за рубежом, а также смесей нефтепродуктов (российского и нероссийского происхождения).

При этом уточняется, что Индия, Китай и Турция значительно нарастили импорт сырой нефти из РФ в прошлом году, кроме того они же увеличили размер поставок нефтепродуктов в Европу.

Следует отметить, что Сингапур также кратно увеличил поставки нефти в ЕС. Эксперты даже называют его хабом по реэкспорту российской нефти, благодаря ее смешиванию с другими сортами.

Напомним, что топливные санкции западных стран на российские нефтепродукты вступили в силу 5 февраля текущего года. Согласно установленным ограничениям, с этой даты запрещен импорт нефтепродуктов из России и установлен потолок цен на них.

Ранее редакция сообщала, что Путин запретил поставлять нефть из России тем, кто прописывает в контрактах потолок цен до 1 июля 2023 года.

Фото: pexels.com — Mark Stebnicki