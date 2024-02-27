Главную просветительскую награду России завоевала блогер из Новосибирска

26 февраля в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоялась церемония вручения главной просветительской награды страны Знание.Премия – 2023. На ней были названы имена 29 лауреатов в 19 номинациях.

Победителем в номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор Первых» стала автор проекта «Няня Уля | Школа рисования для детей», преподаватель видеоблогинга в детской IT-школе Movavi в Новосибирске Ульяна Шабанова. Она разработала концепцию коротких видеоуроков рисования для детей дошкольного возраста. Система направлена на развитие критического мышления и творческого потенциала.

За 2022–2023 годы Ульяна Шабанова опубликовала более 140 уроков на разных онлайн-площадках. За три года существования блога уроки блогера из Новосибирска набрали более 20 млн просмотров в 126 странах мира. Кроме того, дети из Новосибирска, Красноярска и Улан-Удэ с удовольствием посещают бесплатные очные мастер-классы по рисованию.

Всего на премию было подано около 18 тысяч заявок из 89 регионов России. В этом году награда стала международной — заявки были получены из 34 стран, среди которых не только ближнее, но и дальнее зарубежье: Европа, Северная и Латинская Америка, Африка.

Ранее редакция сообщала, что сообщество научных блогеров появилось в Новосибирске.