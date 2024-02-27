Более 217 млн рублей потратит мэрия на благоустройство дворов в Новосибирске

В Новосибирске объявлено несколько аукционов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского, Кировского и Советского районов. Заказчиком выступает МКУ города Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда».

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет установить малые формы (урны, скамейки, вазоны), оборудовать детские, спортивные площадки; обустроить ограждения; провести озеленение территорий (обустройство газонов, живых изгородей, посадить деревья, кустарники, а также снести и обрезать зелёные насаждения и выкорчевать пни).

Кроме того, во дворах будет проведен ремонт проездов, оборудование тротуаров и пешеходных дорожек, а также обеспечение освещения дворовых территорий.

Общая стоимость работ — 217,836 млн рублей. Они должны быть завершены до 15 декабря 2024 года.

Аукционы состоятся 5 и 7 марта.

По данным мэрии Новосибирска, в 2023 году в городе было благоустроено более 240 придомовых территорий. В том числе в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» отремонтирован 41 двор. Всего эти цели было направлено около 600 млн рублей из бюджетов различных уровней.

Ранее редакция сообщала, что определены объекты благоустройства на 2024 год в Новосибирской области.