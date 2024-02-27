Депутата горсовета Новосибирска заподозрили в экстремизме

Центральный районный суд Новосибирска признал законным отказ мэрии согласовать митинг памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве 9 лет назад. С таким заявлением к городским властям обращалась депутат горсовета Светлана Каверзина. Суд считает, что политик связана с деятельностью организаций «Штабы Навального»** и «Фонда борьбы с коррупцией»***, которые, с свою очередь, признаны экстремистскими.

— Суд признал меня причастной к экстремистской деятельности. Чем такое решение грозит для меня? Будете смеяться, но именно политическими репрессиями и лишением меня конституционных прав, — написала Каверзина на своей странице в «ВКонтакте».

По словам депутата, она лишена права организовывать публичные мероприятия, а так же баллотироваться на пост мэра.

Центральный районный суд Новосибирска признал законным отказ мэрии согласовать митинг памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого в Москве 9 лет назад. С таким заявлением к городским властям обращалась депутат горсовета Светлана Каверзина. Суд считает, что политик связана с деятельностью организаций «Штабы Навального»** и «Фонда борьбы с коррупцией»***, которые, с свою очередь, признаны экстремистскими.

— Суд признал меня причастной к экстремистской деятельности. Чем такое решение грозит для меня? Будете смеяться, но именно политическими репрессиями и лишением меня конституционных прав, — написала Каверзина на своей странице в «ВКонтакте».

По словам депутата, она лишена права организовывать публичные мероприятия, а так же баллотироваться на пост мэра.

Ранее редакция сообщала о том, что в начале февраля депутат Горсовета Новосибирска Антон Картавин**** пополнил список иностранных агентов.

* внесен в список экстремистов и террористов

** организация признана экстремистской

*** организация признана экстремистской и внесена в список НКО-иноагентов

**** внесен в реестр иноагентов