Сообщество научных блогеров появилось в Новосибирске

Активные педагоги, которые в свободное от работы и основных нагрузок время ведут свои тематические блоги, объединились под эгидой регионального отделения всероссийского сообщества.

Официально это теперь называется так ― Новосибирское представительство Всероссийского сообщества наставников-просветителей.

― Наша цель — собрать активных педагогов, которые сами ведут какие-то информационные сообщества, блоги, и этой компанией создать новое общее информационное поле. Предоставлять в интернете полезную информацию для педагогов, учеников и их родителей, — рассказал Atas.Info Константин Качкин, преподаватель медицинского университета и лидер регионального представительства.

Педагоги начали с освоения социальной сети ВКонтакте, где создали группу для размещения авторских материалов участников. Информация будет полезна и детям, и учителям.

― Непосредственной связи со школьной программой нет. Мы не ставим перед собой целью создать электронную методичку. В каком-то смысле, это научпоп, — пояснил Качкин.

Но кроме публикаций в блоге участники планируют устраивать полезные очные встречи со своими подписчиками и проводить полезные мероприятия.