Главные страхи родителей

Таковы результаты опроса компаний «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», проведенного в преддверии нового учебного года. Респондентам предлагалось ответить на вопрос, каков их самый сильный страх в отношении своего ребенка. Большинство опрошенных новосибирских родителей опасаются отсутствия достойного будущего для своих детей и возможной наркозависимости.

— Относительное большинство (каждый восьмой родитель) боится, что их ребенок попадет под воздействие алкоголя или наркотиков. Каждый десятый — что ребенок тяжело заболеет, а 9% — что он пострадает от рук педофилов и других преступников. 8,6% респондентов боятся, что не смогут обеспечить своему ребенку достойное будущее. 8% — что ребенок получит травму в результате несчастного случая. 7,9% опрошенных боятся, что не смогут помочь ребенку получить хорошее образование. 5% — что ребенок свяжет свою жизнь «не с тем человеком», — говорится в результатах исследования. — 4,8% опрошенных боятся, что ребенок повторит ошибки родителей. 3,7% — что несовершеннолетнего будут травить в школе. 3% респондентов боятся оставить несовершеннолетних детей сиротами.

Меньше всего родители волнуются о том, что дети бросят их в старости или сбегут из дома.

Большинство участвовавших в опросе родителей признались, что многие страхи в отношении детей усилились во время пандемии. В частности, свыше 8% стали больше бояться тяжелой болезни ребенка и того, что они не смогут обеспечить ему достойное будущее. А 5,3% стали больше переживать, что не смогут дать детям высшее образование. При этом самые распространенные происшествия с детьми — это различные переломы.

Как рассказывает школьный психолог Олеся Голенкова, страхи, связанные с алкоголем и наркоманией, были у родителей на первом месте 2-3 года назад. Сейчас данная тенденция устарела.

— Конечно, она присутствует, но меньше. Основные обращения, которые поступают от родителей, — это интернет-зависимость и нелегальная продажа вейпов, электронных сигарет подросткам. Вопрос влияния интернет-пространства на детей сейчас стоит особо остро. Конечно, родительский контроль на многих компьютерах есть, но дети находят лазейки пробраться в интернет-пространство, — констатирует Голенкова. — Электронные сигареты — еще один бич современного поколения детей. Они находятся в открытом доступе, каждый подросток может их купить. А родители все чаще задают вопрос: где контроль со стороны государства за этим процессом?

Как утверждает психолог, дипломированный менеджер OUBS, асессор, управляющий партнер компании «Новое качество» Ирина Григорьева, после пандемии обострились все страхи, родители стали бояться всего, не только зависимостей.

— Наркотическая и алкогольная зависимость среди несовершеннолетних детей — достаточно распространенное явление в мире. Сейчас стало сложнее осуществлять контроль за детьми, и от этого родители еще больше тревожатся. Для детей сейчас доступны все «удовольствия», спасибо интернету! В интернете можно общаться с кем угодно и купить что угодно. Кроме того, не секрет, что посредством интернета сейчас оказывается влияние на детские несформировавшиеся умы, — утверждает эксперт.

С этими проблемами к психологам сегодня обращаются все родители, вне зависимости от того, считается семья благополучной или нет.

— Сейчас нет яркого разделения на благополучные и неблагополучные семьи. Вообще, родители стараются интересоваться личной жизнью ребенка даже в меру своей загруженности. Они стали более информированы в плане друзей и подруг своих детей — и это правильно, — комментирует психолог Олеся Голенкова.

Собеседник редакции предположила, что в ближайшем будущем будут активно подниматься вопросы пропаганды ЛГБТ в интернете, хотя русский менталитет это не поддерживает.