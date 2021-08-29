Затраты на стоматолога — как избежать резкого роста цен?

Прежде всего выберете клинику. Опирайтесь на отзывы знакомых, посетите сайт больницы. Обратите внимание на подход стоматологии и врача к лечению (например, соблюдение международных протоколов), оборудование клиники, стоматологические инструменты и используемые материалы.

Чтобы избежать неожиданного роста затрат, следует:

Перед началом лечения получить письменную смету стоимости всех отдельных услуг (включая дополнительные).

При планировании всегда учитывать затраты на лабораторию и материалы.

Учитывать, что некоторые процедуры разделены на несколько этапов лечения (например, имплант).

Ловушка №1: отсутствие оценки затрат до начала лечения

К сожалению, снова и снова случается, что пациенты садятся в лечебное кресло и получают лишь расплывчатую, устную информацию о некоторых расходах на лечение зубов. Так не должно быть. Вам необходимо заранее письменно подтвердить расходы не только на дорогие зубные протезы, но и на все стоматологические процедуры. Тогда вы не только сможете отслеживать этапы и стоимость каждой процедуры, но и получите хорошее основание для спора. Если итоговый счет окажется значительно больше утвержденного.

Смета стоимости от стоматолога не является гарантией цены, однако она является некоторой гарантией пациента, поскольку стоматолог может отклониться от нее только в обоснованных случаях и незначительно.

Застрахованные лица заранее обсуждают смету расходов со своей страховой компанией. Это помогает зафиксировать стоимость стоматологических услуг в клинике.

Ловушка №2: темпы роста цен на стоматологического лечения

Цены растут постоянно, это касается и стоматологических услуг и материалов для стоматологии. Также стоимость может меняться из-за изменения курса валют. Если лечение растягивается на несколько месяцев, то возможно изменение итогового прайся по этим причинам.

Оговорите со своим врачем, какова вероятность подъема цен и насколько процентов может измениться итоговая сумма вашего лечения.

Ловушка №3: затраты на материалы и лабораторию

Если ваше лечение также требует дополнительных стоматологических услуг, вам также будет выставлен счет за работу зуботехнической лаборатории. Однако в ходе подготовки к расчету об этих затратах часто забывают. Затраты на зуботехническую лабораторию включают затраты на рабочую силу, требуемую лабораторией (например, изготовление зубного протеза), а также затраты на используемый материал (например, пластик).

Для сравнения прайса стоимость материалов можно также посмотреть непосредственно у поставщиков, например,на Маркетплейсе медицинских товаров Benefakta.

Чтобы максимально точно определить стоимость стоматологического лечения, попросите стоматолога заранее просчитать эту смету в зуботехнической лаборатории в дополнение к основной смете.

Ловушка №4: разделение затрат по этапам

Рассмотрим на примере зубной имплантации. Имплантаты — один из самых дорогих видов протезов. Сам имплант — это всего лишь искусственный корень зуба, то есть титановый винт, который сначала просверливается в кость челюсти, а затем должен врастать в кость (первый этап лечения). Только после этого происходит наращивание имплантата (так называемая надстройка) и установка коронки на имплант. Когда на имплант можно установить окончательный протез, такой как коронка или мост, зависит от того, как быстро винт заживает в челюсти и соединяется с костью. Немедленное восстановление окончательными протезами сразу после имплантации возможно только в исключительных случаях.Убедитесь, что стоматолог проинформирует вас не только о стоимости первого лечения — установке самого имплантата, но и о стоимости всех последующих работ.

Внимательно относитесь к расчету сметы зубного лечения и тогда неприятные моменты в виде резкого возрастания суммы за стоматологические услуги вас не коснуться!