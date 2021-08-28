В Новосибирске началась запись на углубленную диспансеризацию после ковида

В сентябре поликлиники региона возобновят профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию взрослого населения. Также 1 сентября стартует углубленная диспансеризация граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Пройти комплекс обследований смогут пациенты старше 18 лет, через 2 месяца после выздоровления, сообщила пресс-служба правительства

– Цель углубленной диспансеризации – как можно раньше выявить изменения и предупредить осложнения после перенесенного коронавируса, – пояснил заместитель ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Елена Дергачева.

Углубленная диспансеризация проходит в два этапа. Первый включает исследования уровня насыщения крови кислородом (сатурацию), функции дыхания (спирометрию), а также общий клинический и биохимический анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки. Тем, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме на первом этапе дополнительно проведут исследование фактора свертывающей системы крови (уровня Д-димера). При наличии показаний – тест с 6-минутной ходьбой.

На второй этап направят в зависимости от результатов первого, при наличии показаний. Он включает дуплексное сканирование вен нижних конечностей, компьютерную томографию органов грудной клетки, эхокардиографию.

По результатам исследований установят диагноз, определят группу здоровья, при необходимости назначат лечение и реабилитацию, а также диспансерное наблюдение лечащего врача или специалиста.

Углубленную диспансеризацию можно будет пройти по предварительной записи в своей поликлинике в рамках госпрограммы бесплатного оказания медпомощи. Записаться на новый вид обследования, также как на стандартную диспансеризацию и профосмотр можно в личном кабинете Единого портала госуслуг, по единому номеру «124» или через колл-центр своей поликлиники.