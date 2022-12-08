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Главный бухгалтер частного детского дома украла 34 млн. рублей

  • 08/12/2022, 14:35
Главный бухгалтер частного детского дома украла 34 млн. рублей
Предприниматели также жаловались в соцсетях, что дама занимала у них деньги и отказывалась отдавать.

Главный бухгалтер частного учреждения «Детский дом им. Х. М. Совмена» написала явку с повинной и призналась, что перевела на личный счет около 34 млн рублей. Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

—  Предварительно, выявлен факт хищения денежных средств с использованием служебного положения путем перевода на личный счет главным бухгалтером частного учреждения для детей-сирот около 34 миллионов рублей. У нас есть явка с повинной должностного лица, — сказал Речицкий.

По данным полиции, сейчас идет доследственная проверка, вся информация по делу проверяется.

В начале декабря красноярская предпринимательница Олеся Добрынина рассказала в своих соцсетях о том, что главный бухгалтер «Детского дома им. Х. М. Совмена» заняла у нее 1 млн рублей и отказалась отдавать. Предпринимательница обратилась к директору детского дома. По словам Добрыниной, директор ей сообщил, что главный бухгалтер была отправлена в отпуск, ее подозревают в хищении со счета учреждения больше 16 млн рублей.

«Детский дом им. Х. М. Совмена» построен в Красноярске в 2003 году на средства мецената Хазрета Совмена. Общая площадь учреждение около 33 тыс. кв. м. В детском доме в разное время проживают 70-80 детей.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин обвиняется в краже 70 млн. рублей.

Фото: pixabay.com — sajinka2

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Красноярский край

Теги : Частный детский дом хищение


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