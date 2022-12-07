Рекламодателям

Экс-председатель правительства Кузбасса обвиняется в краже 70 млн. рублей

  • 07/12/2022, 17:17
экс-председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин
Вячеслава Телегина заключили под стражу до 3 февраля 2023 года.

Следственные органы считают бывшего главу правительства Кузбасса Вячеслава Телегина причастным к краже 72 миллионов рублей из средств бюджета города Ленинск-Кузнецкий. Ему вменяют 30 эпизодов мошенничества. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на заседание Центрального районного суда Кемерова.

По версии следствия, обвиняемый при заключении муниципальных контрактов между комитетом по управлению муниципальным имуществом и частным подрядчиком на обустройство инженерных сетей и благоустройство территории строящихся многоквартирных домов похитил средства бюджета города.

Действующий глава города Тихонов заявил иск о возмещении ущерба.  Следователь отметил, что ранее главе города следствием неоднократно предлагалось подать иск о возмещении ущерба, однако Тихонов, долгое время находившийся в непосредственном подчинении Телегина, отказывался.

— Это свидетельствует о том, что Телегин, не смотря на то, что он не занимает в настоящее высокопоставленные должности, имеет многочисленные связи, в том числе в администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, — пояснил следователь.

Телегина заключили под стражу до 3 февраля 2023 года, аргументировав это тем, что обвиняемый может оказывать давление на свидетелей по делу и скрыться.

Вячеслав Телегин работал в областном правительстве с 2018 года. В мае 2018 года был назначен и.о. замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному сектору, в октябре — первым замгубернатора Кузбасса. В феврале 2021 года Вячеслава Телегина назначили и.о. председателя правительства Кузбасса. С 2019 по 2022 годы Вячеслав Телегин подписал ряд распоряжений о переводе сельскохояйственных земель под нужды угольной промышленности.

 

Ранее редакция сообщала, что экс-председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин задержан

Фото: pixabay.com — Inactive_account_ID_249

261

Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : экс-председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин чиновник обвинение в краже мошенничество


Спецоперация на Украине

Новосибирцы разработали вставку в тактическую обувь для защиты от лепестковых мин
6/12/22 17:18
В России начала работать военно-полевая почта
5/12/22 15:48
Поддержка военнослужащих вновь спровоцировала конфликт в горсовете Новосибирска
5/12/22 13:22
таргетированная цифровая наружная реклама

«Дизайнмастер» стал первым региональным партнером ВКонтакте в сегменте таргетированной рекламы

Речь идет о сегменте цифровой наружной рекламы — DOOH.
Читать статью >>
доходы депутатов

Информацию о доходах депутатов могут закрыть

Речь идет о депутатах, работающих не на постоянной основе.
Читать статью >>
заместитель мэра Артем Скатов временно отстранен от должности

Вице-мэра Новосибирска Артема Скатова отстранили от работы

До окончания расследования уголовного дела — таково решение суда.
Читать статью >>
горнолыжный комплекс Юрманка

Горнолыжный комплекс «Юрманка» перенес открытие на неопределенную дату

Возможно, это связано с малоснежной зимой.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания»

«Тех, кто выбирает инвестиции в промышленность, до сих пор можно пересчитать по пальцам»

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор индустриального парка «Новосиб») ― о том, что необходимо для развития индустриальных парков, как браунфилдов, так и гринфилдов.
Все материалы
Лента новостей

Мошенники пытались нажиться на смерти девочки, погибшей в аварии под Новосибирском

07/12/2022, 17:55

«Дизайнмастер» стал первым региональным партнером ВКонтакте в сегменте таргетированной рекламы

07/12/2022, 16:15

Экс-чиновника подозревают в мошенничестве с участником программы капремонта

07/12/2022, 16:09

Два кемеровских предприятия получат гранты на производство импортозамещающей продукции

07/12/2022, 13:19
Популярное

Новосибирский депутат прославилась в соцсетях из-за деревянного туалета

07/12/2022, 17:13

Отвечать «да» незнакомцам по телефону — не опасно

07/12/2022, 15:34

Финансовый прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год

07/12/2022, 14:21
Новости компаний

Продажи автокредитов ВТБ в Новосибирской области в ноябре выросли на 43%

07/12/2022, 16:01

ВТБ: с начала года российские банки выдали по ипотеке более 4 трлн рублей

07/12/2022, 15:27

Энергетики активизируют борьбу с незаконным потреблением электроэнергии в Новосибирской области

07/12/2022, 10:59

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска