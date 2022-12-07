Экс-председатель правительства Кузбасса обвиняется в краже 70 млн. рублей

Следственные органы считают бывшего главу правительства Кузбасса Вячеслава Телегина причастным к краже 72 миллионов рублей из средств бюджета города Ленинск-Кузнецкий. Ему вменяют 30 эпизодов мошенничества. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на заседание Центрального районного суда Кемерова.

По версии следствия, обвиняемый при заключении муниципальных контрактов между комитетом по управлению муниципальным имуществом и частным подрядчиком на обустройство инженерных сетей и благоустройство территории строящихся многоквартирных домов похитил средства бюджета города.

Действующий глава города Тихонов заявил иск о возмещении ущерба. Следователь отметил, что ранее главе города следствием неоднократно предлагалось подать иск о возмещении ущерба, однако Тихонов, долгое время находившийся в непосредственном подчинении Телегина, отказывался.

— Это свидетельствует о том, что Телегин, не смотря на то, что он не занимает в настоящее высокопоставленные должности, имеет многочисленные связи, в том числе в администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, — пояснил следователь.

Телегина заключили под стражу до 3 февраля 2023 года, аргументировав это тем, что обвиняемый может оказывать давление на свидетелей по делу и скрыться.

Вячеслав Телегин работал в областном правительстве с 2018 года. В мае 2018 года был назначен и.о. замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному сектору, в октябре — первым замгубернатора Кузбасса. В феврале 2021 года Вячеслава Телегина назначили и.о. председателя правительства Кузбасса. С 2019 по 2022 годы Вячеслав Телегин подписал ряд распоряжений о переводе сельскохояйственных земель под нужды угольной промышленности.

Ранее редакция сообщала, что экс-председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин задержан.