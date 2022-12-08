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Вторичное жилье в Омске — какие есть предложения

  • 08/12/2022, 14:16
Омск
Омск является одним из самых крупных российских городов, население которого превышает 1 млн. человек. Сюда приезжают с целью постоянного и временного проживания, на заработки. Многие принимают решение купить недвижимость в этом городе.

Подавляющая часть покупателей выбирает вторичное жилье в Омске, благо выбор довольно большой. На сайтах недвижимости продаются дома и квартиры.

Основные преимущества вторичного жилья

Жилье на вторичном рынке покупается по договору купли-продажи, важно со всей ответственностью подойти к его выбору. Это необязательно должен быть обжитый дом, речь может идти и об абсолютно новом здании, в котором никто не проживал, но уже сданном в эксплуатацию, поставленном на кадастровый учет. В подобном случае жилье в нем будет реализовываться по законам вторичного рынка.

К преимуществам вторичной недвижимости Омска можно отнести:

  1. Большое количество предложений.
  2. Возможность выбора района с развитой инфраструктурой.
  3. Большую ясность в сравнении со строящимися домами.
  4. Возможность сразу справить новоселье.

Новоявленные собственники квартир в новостройках часто затевают ремонт, дни напролет работают перфоратором, в таких условиях сложно чувствовать себя комфортно. Вероятность столкновения с подобной проблемой при покупке жилья на вторичном рынке намного меньше. Покупатель может заранее узнать, кем являются его соседи.

Предложений на вторичном рынке гораздо больше, чем на первичном. Это позволяет определиться с основными параметрами недвижимости: площадью, видом из окон, состоянием подъезда, типом строения. Если потратить немного времени, на вторичном рынке всегда можно найти квартиру или дом, в полной мере отвечающие индивидуальным требованиям.

Выбрать обжитый район, где нет проблем с транспортным сообщением, дорогами. Новоявленным собственникам квартир в новостройках нередко приходится возить детей в школу или садик за несколько километров. В случае со вторичкой такой проблемы не возникнет, в обжитых районах объекты социальной инфраструктуры есть всегда. Это касается не только школ и университетов, но и больниц, аптек, почтовых отделений, салонов красоты, спортивных центров. Жителям таких районов не нужно дожидаться, пока поблизости появится хоть что-нибудь.

Квартиру реально приобрести в шаговой доступности от нужных объектов, к примеру, рядом с парком для прогулок и пробежек.

С такой недвижимостью всегда больше ясности – можно сразу осмотреть не только сами апартаменты, но и подъезд, поговорить с соседями, узнать, тепло ли в здании зимой, как обстоят дела со звукоизоляцией.

В случае со вторичкой намного проще предусмотреть наличие автомобильной стоянки, оценить загруженность двора машинами.

Новоселье можно справить сразу после заключения сделки купли-продажи – это еще один большой плюс. Ремонт если и потребуется, то косметический. Всегда можно отыскать квартиру с интерьером, который придется по душе, не требующим серьезных изменений. С ремонтом можно будет повременить или вообще обойтись без него. На вторичном рынке апартаменты достаточно часто продаются с мебелью, новым владельцам остается лишь перевезти вещи.

Другой плюс вторички заключается в том, что стоимость коммунальных услуг известна заранее. Чтобы узнать о предстоящих расходах на содержание квартиры, достаточно попросить у продавца квитанции ЖКХ. Заодно можно получить информацию о работе управляющей компании.

На вторичном рынке часто продаются дома с историей. Можно выбрать недвижимость в красивом доме, обладающем архитектурной ценностью. В сталинках есть возможность отреставрировать паркет довоенного времени или украшающую потолки лепнину. Можно сразу почувствовать атмосферу жилища и двора, понять, подходит этот объект или нет.

На что нужно ориентироваться при покупке недвижимости на вторичном рынке

Перед покупкой недвижимости на вторичном рынке Омска необходимо определиться с целью ее приобретения – это может быть постоянное проживание или сдача в аренду. Некоторые покупают квартиры, чтобы перепродать их через несколько лет по более высокой цене.

Исходя из этого, определяется тип недвижимости – коммерческой она будет или жилой, а также основные характеристики (размеры, расположение, стоимость).

Подходящий объект можно сначала поискать через сайт недвижимости, изучить имеющиеся описания квартир, фотографии и цены. Подобрать оптимальную площадь и планировку, определиться с месторасположением жилплощади.

В Омске продаются просторные дома и квартиры, а также маленькое жилье. На выбор предлагаются студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Каждый сумеет найти для себя вариант, устраивающий его по всем параметрам, заключить выгодную сделку купли-продажи.

Фото с сайта pixabay.com

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